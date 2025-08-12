Putin, Zelenskyi, Trump şi UE - marile enigme!

În războiul din Ucraina s-a ajuns într-un impas. Ruşii nu mai au capacitatea de a avansa, iar ucrainenii nu mai pot elibera teritoriile cucerite. Războiul bate pasul pe loc, posibil pentru mult timp. Astfel, intervine necesitatea unui acord de pace. Analiştii, aproape la unison, sunt convinşi că războiul din Ucraina se va încheia în acest an, însă, înainte, opinia publică va trebui să primească răspunsuri la o serie întreagă de enigme.

1. Alaska, una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii, a fost cumpărată la un preţ de nimic de Statele Unite. Putin, nostalgic în raport cu gloria Imperiului Ţarist şi apoi a Uniunii Sovietice, s-ar da peste cap să o primească înapoi. Va face Donald Trump sau vreun alt preşedinte american un asemenea sacrificiu? Alegerea acestui loc pentru desfăşurarea unor tratative cardinale pare a fi o capcană din partea lui Trump. Cum va reacţiona Putin?

2. Zelenskyi este invitat de Trump în Alaska, dar nu şi de Vladimir Putin, la tratativele de pace. Liderul ucrainean protestează vehement, susţinând că reprezentanţii celor două puteri sunt obligaţi să-l invite la discuţii. Uniunea Europeană s-a solidarizat cu el. Se vor privi ochi în ochi, la sfârşitul acestei săptămâni, cei doi lideri aflaţi în război?

3. Federaţia Rusă a ocupat peninsula Crimeea, pe care o revendică definitiv, şi părţi consistente din patru regiuni aparţinând Ucrainei. Niciuna însă nu a fost ocupată în totalitate. Intenţia relativ explicită a lui Donald Trump este să convingă ambele părţi asupra unei împărţiri a „prăzii”: două regiuni ar urma să revină Ucrainei, fiind eliberate de armata rusă, iar două ar urma să fie recunoscute ca aparţinând Federaţiei Ruse. Va fi realizat acest acord? În ce fel? Cu ce garanţii internaţionale? Care va fi regimul juridic al acestora? Şi, în context, ce se va întâmpla cu Odessa? Va deveni un port internaţional cu acces al ambelor părţi sau va rămâne în totalitate în posesia Ucrainei?

4. Ce se va întâmpla cu populaţia de origine rusă din cele două regiuni, în eventualitatea în care acestea vor fi cedate Ucrainei? Şi invers: ce se va întâmpla cu ucrainenii din regiunile cedate Rusiei? Vom asista, cumva, la strămutări de populaţii?

5. Care va fi statutul Ucrainei după încheierea războiului? Va fi primită în UE, va fi integrată în NATO sau Vladimir Putin va reuşi să blocheze pentru mult timp aceste procese?

6. În ce condiţii va fi reconstruită Ucraina? Cine va plăti? Cine va gestiona amplele lucrări? Cine va participa la reconstrucţie? Va avea şi România o contribuţie? Ucraina îşi va plăti vreodată datoriile către statele UE?

Acestor întrebări li se pot adăuga multe altele. La o parte vom primi răspuns la sfârşitul acestei săptămâni, în timp ce alte răspunsuri vor mai aştepta. Dar este aproape cert că, într-o formă sau alta, războiul se va încheia - chiar şi în condiţiile în care poziţiile politice ale celor doi lideri, Volodimir Zelenskyi şi Vladimir Putin, vor fi periclitate.