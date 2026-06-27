Radu Miruţă demontează o ştire falsă ce priveşte contractele SAFE pentru autostrăzi

Deputatul USR Radu Miruţă a publicat un mesaj pe Facebook în care combate o informaţie falsă potrivit căreia toţi banii din programul SAFE pentru loturile de autostrăzi s-ar fi dus la firme din Ucraina, conform postării citate. Miruţă afirmă că, din cele 9 loturi de autostradă finanţate prin SAFE, 7 au fost atribuite unor firme din România, unul unei firme din Italia şi unul unei firme din Spania, potrivit aceleiaşi surse.
Deputatul USR subliniază că 7 din 9 contracte, în valoare de câteva miliarde de euro, ajung la firme româneşti, iar faptele contrazic zvonurile vehiculate, conform mesajului. El concluzionează că SAFE este primul program major care a demonstrat că sprijină industria din România, potrivit postării citate.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2026, 18:05)
ce jmecher e asta!
ia zi ba miluta firmele alea 7 sa vedem cine este in spatele lor de fapt?
un offshore din cipru are vro 10 firme de drumuri in romania noi noute.
la aia le-ai dat?
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2026, 18:08)
la "firme românești" dinele? avem noi șapte firme românești care sa facă autostrăzi sau sunt firme care sa facă consorții cu alte firme pentru alte firme?