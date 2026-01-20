Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Raiffeisen Bank a emis o nouă serie de obligaţiuni denominate în euro

S.E.
Bănci-Asigurări / 20 ianuarie, 13:12

Sursa foto: Raiffeisen

Raiffeisen Bank a plasat prima sa emisiune de euroobligaţiuni de tip ”benchmark” cu o valoare nominală totală de 500 milioane euro, într-o tranzacţie de referinţă pentru pieţele de capital din Europa Centrală şi de Est (ECE), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, euroobligaţiunile eligibile nepreferenţiale de tip senior ale Băncii au fost subscrise la un cupon fix de 4,136% p.a. în primii cinci ani, respectiv la o marjă de 1,62 p.p. peste rata de referinţă la 5 ani în euro (mid-swap), cu aproximativ 0,35 - 0,38 p.p. sub randamentul euroobligaţiunilor cu maturitate similară emise de statul român.

Emisiunea a atras un interes semnificativ din partea a peste 180 de investitori instituţionali internaţionali şi locali, în principal fonduri de investiţii, asigurători şi fonduri de pensii din Marea Britanie, Franţa şi regiunea DACH, generând al treilea cel mai mare registru de ordine (peste 2,8 mld euro registrul final şi peste 3,3 mld euro registrul maxim) pentru o emisiune de obligaţiuni eligibile MREL ale unei bănci din ECE, precum şi cea mai competitivă marjă de finanţare obţinută de o bancă din România pentru o emisiune de euroobligaţiuni MREL, a relatat comunicatul.

Obligaţiunile au fost evaluate de către agenţia de rating Moody's cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3), şi urmează să fie incluse în baza de fonduri propria şi datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naţionale a României. Tranzacţia a fost intermediată de către Bank of America, ING Bank N.V, Natixis şi Raiffeisen Bank International în calitate de coordonatori principali globali şi Raiffeisen Bank S.A. în calitate de coordinator asociat, obligaţiunile urmând a fi listate pe bursa de valori din Luxembourg, a informat sursa menţionată.

„Mulţumim tuturor investitorilor care ne-au sprijinit în această tranzacţie. Interesul semnificativ demonstrat de aceştia confirmă soliditatea modelului nostru de afaceri, bazat pe angajamentul de a susţine dezvoltarea durabilă a economiei româneşti prin soluţii financiare adecvate nevoilor clienţilor noştri. În acelaşi timp, succesul tranzacţiei reprezintă şi un semnal de încredere dat de investitori în legătură cu traiectoria anticipată şi potenţialul de creştere ale economiei româneşti, într-un context global marcat de incertitudini economice şi geopolitice. Obligaţiunile emise ne consolidează baza de fonduri proprii şi datorii eligibile, oferindu-ne capacitatea de a sprijini economia locală cu finanţări de aproximativ 2,5 mld euro.”, a declarat Alina Rus, Vice-Preşedinte & CFO Raiffeisen Bank România, în comunicat.

Tranzacţia reprezintă a noua serie de obligaţiuni emise de bancă de la lansarea programului de emisiuni de obligaţiuni EMTN, ridicând valoarea totală a finanţărilor atrase de pe piaţa de capital la aprox. 1,6 miliarde euro, a concluzionat comunicatul de presă.

