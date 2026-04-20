Raliu în Argentina: un spectator a murit şi alte două persoane au fost rănite

Un spectator a murit şi alţi doi au fost răniţi în urma unui accident petrecut duminică în cadrul Raliului Sudamericano din Argentina, a anunţat Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA), citată de Reuters.

Imaginile video au arătat cum vehiculul a lovit un terasament înainte de a se răsturna în zona spectatorilor. Conform relatărilor mass-media, pilotul Didier Arias şi copilotul Hector Nunez au scăpat fără leziuni grave.

„FIA este profund îndurerată de tragicul incident care a avut loc astăzi în timpul etapei a 2-a a Campionatului de Raliuri FIA CODASUR, la Raliul Sudamericano Mina Clavero, în care un spectator şi-a pierdut viaţa şi alţi doi au fost răniţi”, a declarat FIA într-un comunicat.

„FIA va oferi sprijinul său deplin organizatorilor Raliului Sudamericano Mina Clavero, Automovil Club Argentino (ACA), CODASUR şi autorităţilor locale relevante în ancheta lor privind incidentul”, se arată în comunicat.

Accidentul a avut loc la o zi după ce pilotul de curse Juha Miettinen a murit şi alte şase persoane au fost rănite într-un accident în timpul calificărilor pentru ADAC 24h Nuerburgring.