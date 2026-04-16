Răzvan Burleanu va negocia cu Gheorghe Hagi pentru preluarea postului de selecţioner

O.D.
Sport / 16 aprilie, 16:41

Comitetul Executiv al FRF l-a mandatat, miercuri, pe preşedintele federaţiei, Răzvan Burleanu, să negocieze cu Gheorghe Hagi "contractul pentru funcţia de selecţioner”.

Burleanu s-a declarat încrezător şi a precizat că şi-ar dori ca săptămâna viitoare să finalizeze discuţiile.

"Am fost mandatat astăzi de către Comitetul Executiv să demarez discuţiile pentru numirea noului selecţioner în persoana domnului Gheorghe Hagi. D-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să lucrăm în interesul echipei naţionale cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate pentru ambele părţi, de fiecare dată nu s-a putut. De data aceasta considerăm că e o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa naţională.

Prima discuţie am avut-o chiar după şedinţa de comisie tehnică. Ieri am mai avut o discuţie cu dumnealui. Zilele următoare vă vom comunica mai multe detalii. Am discutat despre foarte multe aspecte. Un element pe care pot să-l infirm este cel legat de o posibilă solicitare de demitere a directorului tehnic. Chiar astăzi domnul Mihai Stoichiţă a fost reconfirmat de Comitetul Executiv.

Nu ştim în momentul de faţă dacă există un impediment sau nu, se pare că nu există. Sunt foarte încrezător în toată această determinare pe care am simţit-o de-a lungul timpului. Sunt încrezător că este cea mai bună opţiune în momentul de faţă pentru prima reprezentativă”, a declarat Răzvan Burleanu.

Întrebat dacă se poate considera că există un acord de principiu între federaţie şi Gheorghe Hagi, el a răspuns: "Nu aş putea nici să vă confirm şi nici să vă infirm această ipoteză”.

"Ne dorim să avem cât mai repede un selecţioner. Săptămâna viitoare ne dorim să finalizăm aceste discuţii. Dar nu întotdeauna depinde de noi. Au fost mai multe nume pe listă. De departe cele mai multe voturi au fost pentru domnul Hagi. Obiectivul cu siguranţă va fi acela de a califica echipa naţională la următorul turneu final, cel european”, a mai afirmat şeful FRF.

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

