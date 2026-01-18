Reacţiile faţă de Consiliul pentru Pace anunţat de preşedintele Trump sunt prudente

Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează Reuters.

Doar Ungaria, unde premierul Viktor Orban este un aliat apropiat al lui Trump, a acceptat fără echivoc invitaţia trimisă către aproximativ 60 de ţări, potrivit Reuters.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat că este de acord în principiu, dar că detaliile sunt încă în lucru, informează Reuters.

Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti a confirmat duminică primirea de către preşedintele României, Nicuşor Dan, a scrisorii oficiale prin care România este invitată să devină membră a Consiliului, consemnează Reuters.

Alte guverne au fost reticente în declaraţiile publice, iar oficialităţile şi diplomaţii şi-au exprimat, în general sub protecţia anonimatului, îngrijorarea că noua structură ar putea dăuna activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite, potrivit Reuters.

Consiliul ar urma să fie condus de Donald Trump pe viaţă şi să se ocupe iniţial de conflictul din Gaza, urmând ca ulterior să abordeze şi alte situaţii, arată o copie a invitaţiei şi un proiect de cartă consultate de Reuters.

Statele ar urma să aibă în Consiliu mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente în schimbul unei contribuţii de un miliard de dolari, conform documentelor prezentate de Reuters.