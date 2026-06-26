Reloc Craiova livrează companiei CFR Călători ultima locomotivă electrică modernizată prin PNRR

Compania feroviară de stat CFR Călători introduce în circulaţie ultima locomotivă electrică din lotul de 19 unităţi modernizate de societatea Reloc Craiova în cadrul unui proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Unităţile de 5100 kW dispun acum de motoare de tracţiune asincrone, transformarea fiind parte din pachetul pentru transport sustenabil al programului european, se arată în sursa citată.

Valoarea contractului atribuit în luna decembrie a anului 2023 se ridică la suma de 56.905.000 de euro fără TVA pentru operaţiunile de modernizare, la care se adaugă o sumă de 34.178.112 euro fără TVA pentru serviciile de mentenanţă aferente. Toate cele 19 vehicule feroviare recepţionate fac parte din parcul activ al operatorului naţional şi deservesc rutele electrificate din România, conform sursei menţionate.

„Modernizarea locomotivelor reprezintă o componentă importantă a programului de modernizare a parcului de material rulant”, precizează reprezentanţii CFR Călători în documentul oficial.

Modificările tehnice realizate la uzina din Craiova includ implementarea unor sisteme noi de comandă şi monitorizare, alături de noile motoare. Aceste îmbunătăţiri determină o reducere a consumului de energie electrică, scad costurile alocate pentru întreţinerea periodică şi sporesc gradul de siguranţă pe căile ferate, mai adaugă citată.

Proiectul finalizat valorifică capacităţile tehnice ale industriei feroviare româneşti şi susţine tranziţia către o economie verde. Parcul de material rulant de tracţiune obţine astfel o fiabilitate sporită în exploatarea zilnică a trenurilor de pasageri, se arată în comunicatul de presă.