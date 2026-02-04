Renault va folosi piese chinezeşti pentru un nou motor electric

Renault va produce în Franţa un nou motor electric de mici dimensiuni, folosind componente furnizate de compania chineză Shanghai E-drive, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al constructorului auto, în contextul eforturilor de reducere a costurilor şi protejare a marjelor pe o piaţă europeană aflată în încetinire, transmite news.ro.

Constructorul auto francez importă deja din China motoare electrice mici produse de Shanghai E-drive pentru noul său model Twingo, dezvoltat în mai puţin de doi ani cu sprijinul inginerilor şi furnizorilor chinezi, potrivit news.ro.

În noiembrie, Renault a renunţat la un proiect comun cu producătorul francez Valeo pentru dezvoltarea unui motor electric mai puternic, fără metale rare, analizând în schimb varianta unui furnizor chinez mai ieftin, conform news.ro.

Confirmarea noului proiect de motor electric a fost raportată iniţial de publicaţia franceză L'Argus, notează news.ro.

Motorul de intrare în gamă va fi asamblat în uzina Renault din Cleon, în nordul Franţei, unde compania va inaugura o nouă linie de producţie la începutul anului 2027, transmite news.ro.

Capacitatea planificată este de până la 120.000 de motoare pe an, potrivit sindicatului CGT, care a publicat un comunicat după o informare primită săptămâna trecută de la conducerea uzinei, conform news.ro.