Reuniune extraordinară UE, pe fondul ameninţărilor lui Trump

V.R.
Ziarul BURSA #Internaţional / 20 ianuarie

Reuniune extraordinară UE, pe fondul ameninţărilor lui Trump

Consiliul European a convocat, pentru data de 22 ianuarie, o reuniune extraordinară, după ce preşedintele american Donald Trump a avertizat că va impune taxe vamale statelor europene care apără integritatea şi suveranitatea Groenlandei.

Preşedintele Consiliului, Antonio Costa, a declarat duminică, după o reuniune de urgenţă a ambasadorilor statelor membre UE, că impunerea de taxe vamale de către SUA ar submina relaţiile transatlantice şi ar contraveni acordului comercial UE-SUA. În cadrul reuniunii de duminică, Uniunea Europeană şi-a reafirmat angajamentul faţă de respectarea dreptului internaţional, a integrităţii teritoriale, a suveranităţii naţionale a Groenlandei, dar şi solidaritatea cu Copenhaga şi Nuuk.

Totodată, ambasadorii Uniunii Europene au ajuns la un acord general privind intensificarea eforturilor de a-l convinge pe Donald Trump să nu impună tarife vamale aliaţilor care sprijină Groenlanda. În schimb, aceştia vor pregăti măsuri de răspuns, în cazul în care taxele vor fi aplicate de SUA. Oficialii de la Bruxelles au în plan un pachet de tarife vamale aplicabile importurilor din SUA, în valoare de 93 de miliarde de euro, care ar putea intra automat în vigoare la data de 6 februarie, după o suspendare de şase luni, conform Financial Times.

Potrivit oficialilor europeni, ”există instrumente clare de ripostă la îndemână, dacă această situaţie continuă... Trump foloseşte metode tipic mafiote. Facem, însă, un apel public la calm şi îi oferim şansa să dea înapoi”.

Franţa a solicitat UE să riposteze cu ACI (Instrumentul anti-coerciţie), care nu a fost utilizat niciodată de la adoptarea sa în 2023. Instrumentul include restricţii de investiţii şi poate limita exporturile de servicii, cum sunt cele furnizate de marile companii americane de tehnologie. Parisul şi Berlinul coordonează un răspuns comun, iar miniştrii de finanţe din cele două ţări urmau să se întâlnească în acest sens ieri, înainte de reuniunea de joi.

Amintim că Donald Trump a anunţat că va impune, de la 1 februarie, taxe vamale majorate asupra Danemarcei, Franţei, Norvegiei, Suediei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei, ţări care au trimis recent trupe în Groenlanda pentru exerciţii comune coordonate de Copenhaga. Toate aceste ţări, care sunt deja supuse unor taxe vamale de 10-15%, apără statutul actual al Groenlandei, în cadrul Regatului Danemarcei.

”Începând cu data de 1 februarie, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite”, a scris Donald Trump pe social media.

Vicepreşedintele Parlamentului danez a calificat drept o ”farsă” situaţia creată de Trump, care, în opinia sa, nici măcar nu ajută propria populaţie, fiindcă tocmai americanii vor fi nevoiţi să plătească mai mult pentru importuri. La rândul său, premierul italian Giorgia Meloni a calificat drept ”o eroare” intenţia preşedintelui SUA.

