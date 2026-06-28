Reuters: Australia dublează amenzile pentru platformele sociale care permit accesul copiilor sub 16 ani

Guvernul Australiei a anunţat că va dubla amenda maximă aplicabilă companiilor de tehnologie care nu respectă interdicţia privind accesul copiilor sub 16 ani la reţelele sociale, decizia venind după ce autorităţile au constatat că, la şase luni de la intrarea în vigoare a legii, mulţi adolescenţi continuă să folosească platformele, ocolind cu uşurinţă sistemele de verificare a vârstei, conform Reuters.

Amenda maximă pentru încălcări sistematice va creşte de la 49,5 milioane de dolari australieni la 99 de milioane de dolari australieni, aproximativ 68 de milioane de dolari americani, potrivit aceleiaşi surse. Autorităţile vor extinde şi atribuţiile comisarului australian pentru siguranţă online, care va putea obliga platformele să prezinte dovezi privind măsurile luate pentru a împiedica minorii sub 16 ani să îşi creeze conturi, conform Reuters. Guvernul a precizat că desfăşoară investigaţii privind posibila nerespectare a legii de către Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat şi TikTok, potrivit aceleiaşi surse.

Un studiu publicat în această săptămână în British Medical Journal, realizat pe 408 adolescenţi, arată că 85% dintre australienii cu vârste între 12 şi 15 ani continuau să utilizeze reţelele sociale la trei luni după intrarea în vigoare a interdicţiei, conform Reuters. Aproximativ două treimi dintre minori au rămas pe platforme fie declarând în mod fals că au peste 16 ani, fie încărcând un selfie pe care sistemele automate l-au acceptat ca aparţinând unei persoane majore, în numeroase cazuri platformele nici măcar nesolicitând dovezi suplimentare privind vârsta, potrivit aceleiaşi surse.

Premierul Anthony Albanese a declarat că marile companii de tehnologie nu fac suficient pentru a respecta legea şi că există încă prea mulţi copii activi pe reţelele sociale, conform Reuters. Ministrul Comunicaţiilor, Anika Wells, a acuzat companiile că aplică doar măsurile minime necesare pentru a evita sancţiunile şi că nu folosesc eficient instrumentele disponibile pentru verificarea vârstei, potrivit aceleiaşi surse. Guvernul susţine că de la introducerea interdicţiei peste 5 milioane de conturi aparţinând utilizatorilor sub 16 ani au fost dezactivate sau restricţionate, conform Reuters.

Noile modificări legislative vor permite autorităţii de reglementare să solicite informaţii şi de la terţi, inclusiv furnizori de servicii de verificare a vârstei sau operatori ai magazinelor de aplicaţii, pentru a verifica dacă afirmaţiile platformelor sunt reale, potrivit aceleiaşi surse. Separat, platforma Reddit contestă interdicţia la Curtea Supremă a Australiei, susţinând că legea încalcă libertatea de exprimare, iar Guvernul australian a anunţat că va apăra în instanţă noua legislaţie, conform Reuters.