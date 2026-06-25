Reuters: Bursele asiatice au urcat puternic după rezultatele Micron; petrolul a revenit la nivelurile de dinainte de război

Pieţele bursiere asiatice au avansat semnificativ joi, după ce rezultatele financiare solide ale producătorilor de cipuri Micron şi Qualcomm au atenuat îngrijorările ce privesc supraîncălzirea raliului legat de inteligenţa artificială, conform Reuters.

ron a anunţat că clienţii săi au angajat 22 de miliarde de dolari pentru cipurile sale de memorie, iar Qualcomm anticipează vânzări de 15 miliarde de dolari din segmentul centrelor de date până în 2029, potrivit aceleiaşi surse. Indicele MSCI Asia-Pacific ex-Japonia a crescut cu 1,6%, Nikkei din Japonia a avansat peste 4%, indicele sud-coreean KOSPI a urcat cu 5,5%, iar bursele din Taiwan au înregistrat un plus de 0,9%, conform Reuters. Futures pe S&P 500 au urcat cu 0,5%, iar Nasdaq futures au câştigat 1,8%, potrivit aceleiaşi surse.

Analistul Matt Simpson de la StoneX a apreciat că nu este nevoie de mult pentru a restaura încrederea investitorilor atunci când teme majore precum IA sunt principalul motor, adăugând că traderii caută orice pretext să cumpere la scădere, conform Reuters. Totuşi, Nick Twidale, strateg la ATFX Global, a avertizat că euforia nu va dura în tot sectorul, întrucât îngrijorările legate de evaluări vor continua să apese asupra sentimentului, potrivit aceleiaşi surse. Un factor suplimentar a fost anunţul companiei sud-coreene SK Hynix de a atrage până la 29,52 miliarde de dolari printr-o listare secundară pe Nasdaq, conform Reuters. Indicele KOSPI a înregistrat cel mai mare avans din lume de la începutul anului, cu un plus de 112%, potrivit aceleiaşi surse.

Pe piaţa energiei, preţul petrolului a continuat să scadă pe fondul degajării petrolierelor blocate din Strâmtoarea Ormuz, ca urmare a acordului preliminar de încetare a focului SUA-Iran, conform Reuters. Brent crude a coborât cu 1,6% la 72,53 dolari pe baril, ştergând toate câştigurile acumulate pe durata războiului, iar WTI a scăzut cu peste 1% la 69,36 dolari pe baril, potrivit aceleiaşi surse.

Aşteptările de creştere a dobânzilor în SUA au întărit dolarul, yenul japonez ajungând la cel mai slab nivel din ultimii 40 de ani, în apropierea pragului de 161,96 per dolar, nivel care ar reprezenta cel mai scăzut curs din 1986, conform Reuters. Aurul a coborât sub 4.000 de dolari per uncie pentru prima dată în 2026, la 3.990 de dolari, aproape de minimul din noiembrie, potrivit aceleiaşi surse.