Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Bursele asiatice au urcat puternic după rezultatele Micron; petrolul a revenit la nivelurile de dinainte de război

L.B.
Macroeconomie / 25 iunie, 08:29

Reuters: Bursele asiatice au urcat puternic după rezultatele Micron; petrolul a revenit la nivelurile de dinainte de război

Pieţele bursiere asiatice au avansat semnificativ joi, după ce rezultatele financiare solide ale producătorilor de cipuri Micron şi Qualcomm au atenuat îngrijorările ce privesc supraîncălzirea raliului legat de inteligenţa artificială, conform Reuters.

ron a anunţat că clienţii săi au angajat 22 de miliarde de dolari pentru cipurile sale de memorie, iar Qualcomm anticipează vânzări de 15 miliarde de dolari din segmentul centrelor de date până în 2029, potrivit aceleiaşi surse. Indicele MSCI Asia-Pacific ex-Japonia a crescut cu 1,6%, Nikkei din Japonia a avansat peste 4%, indicele sud-coreean KOSPI a urcat cu 5,5%, iar bursele din Taiwan au înregistrat un plus de 0,9%, conform Reuters. Futures pe S&P 500 au urcat cu 0,5%, iar Nasdaq futures au câştigat 1,8%, potrivit aceleiaşi surse.

Analistul Matt Simpson de la StoneX a apreciat că nu este nevoie de mult pentru a restaura încrederea investitorilor atunci când teme majore precum IA sunt principalul motor, adăugând că traderii caută orice pretext să cumpere la scădere, conform Reuters. Totuşi, Nick Twidale, strateg la ATFX Global, a avertizat că euforia nu va dura în tot sectorul, întrucât îngrijorările legate de evaluări vor continua să apese asupra sentimentului, potrivit aceleiaşi surse. Un factor suplimentar a fost anunţul companiei sud-coreene SK Hynix de a atrage până la 29,52 miliarde de dolari printr-o listare secundară pe Nasdaq, conform Reuters. Indicele KOSPI a înregistrat cel mai mare avans din lume de la începutul anului, cu un plus de 112%, potrivit aceleiaşi surse.

Pe piaţa energiei, preţul petrolului a continuat să scadă pe fondul degajării petrolierelor blocate din Strâmtoarea Ormuz, ca urmare a acordului preliminar de încetare a focului SUA-Iran, conform Reuters. Brent crude a coborât cu 1,6% la 72,53 dolari pe baril, ştergând toate câştigurile acumulate pe durata războiului, iar WTI a scăzut cu peste 1% la 69,36 dolari pe baril, potrivit aceleiaşi surse.

Aşteptările de creştere a dobânzilor în SUA au întărit dolarul, yenul japonez ajungând la cel mai slab nivel din ultimii 40 de ani, în apropierea pragului de 161,96 per dolar, nivel care ar reprezenta cel mai scăzut curs din 1986, conform Reuters. Aurul a coborât sub 4.000 de dolari per uncie pentru prima dată în 2026, la 3.990 de dolari, aproape de minimul din noiembrie, potrivit aceleiaşi surse.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 25 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

25 iunie
Ediţia din 25.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2461
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6227
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6936
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0934
Gram de aur (XAU)Gram de aur604.7157

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb