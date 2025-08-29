Reuters: Economia SUA a crescut peste estimările iniţiale în trimestrul al doilea

Economia americană a crescut mai rapid decât estimările iniţiale în trimestrul al doilea, impulsionată de investiţiile companiilor în proprietate intelectuală, inclusiv inteligenţă artificială, dar perspectivele rămân afectate de tarifele comerciale impuse importurilor, transmite Reuters, de la care precizăm următoarele.

Datele revizuite publicate joi de Departamentul Comerţului arată că PIB-ul SUA a avansat cu 3,3% în ritm anualizat, faţă de 3% raportat iniţial.

Economiştii anticipau o creştere de 3,1%. Consumul privat, principalul motor al economiei, a fost ajustat în sus la 1,6%, iar investiţiile în echipamente la 7,4%.

Cheltuielile pentru produse de proprietate intelectuală, inclusiv AI, au avansat cu aproape 13%, dublu faţă de estimările anterioare.

Pe piaţa muncii, numărul cererilor iniţiale pentru ajutor de şomaj a scăzut săptămâna trecută cu 5.000, la 229.000, însă indicatorii arată o încetinire a angajărilor, în contextul tarifelor care apasă pe companii. Rata şomajului ar putea urca uşor în august, la 4,3% de la 4,2% în iulie.

Profiturile corporative şi-au revenit în trimestrul al doilea, dar analiştii avertizează că politicile protecţioniste ale administraţiei Trump, care au ridicat taxele vamale la cel mai ridicat nivel din ultimul secol, continuă să afecteze companii precum Caterpillar, General Motors sau Abercrombie & Fitch.

Rezerva Federală este aşteptată să reducă dobânda de politică monetară la reuniunea din septembrie, în încercarea de a contracara riscurile de pe piaţa muncii, chiar dacă inflaţia rămâne o preocupare.