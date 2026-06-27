Reuters: Iranul declară că a lovit ţinte asociate forţelor americane, ca răspuns la atacurile SUA

Iranul a anunţat că a efectuat lovituri împotriva unor ţinte legate de forţele americane, ca reacţie la raidurile aeriene ale Statelor Unite asupra coastei de sud a Iranului, potrivit unui comunicat al ministerului său de externe, citat de Reuters. Teheranul consideră că acţiunile militare americane reprezintă o încălcare a Cartei ONU şi a memorandumului de încheiere a războiului dintre cele două state, conform aceleiaşi surse.

Iranul nu a precizat natura ţintelor lovite sau locaţia acestora, după cum relatează agenţia de presă. Declaraţia oficială a ministerului iranian de externe nu a oferit detalii suplimentare despre operaţiunea de răspuns, potrivit informaţiilor publicate de Reuters.