Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Iranul şi SUA au convenit să înceteze atacurile şi să reia negocierile

T.B.
Internaţional / 29 iunie, 07:18

Reuters: Iranul şi SUA au convenit să înceteze atacurile şi să reia negocierile

Iranul şi Statele Unite au convenit să înceteze ostilităţile recente din Golf şi să reia discuţiile în legătură cu disputa lor legată de Strâmtoarea Ormuz, a declarat duminică un oficial american, ceea ce alimentează speranţele că ar putea fi salvat un acord de pace provizoriu care se afla sub presiune din cauza unor atacuri reciproce desfăşurate timp de mai multe zile la rând, relatează Reuters.

„Discuţiile tehnice sunt programate să continue cu privire la toate aspectele memorandumului de înţelegere. Ambele părţi se vor retrage pentru moment, iar navele se vor putea deplasa liber”, a spus oficialul, referindu-se la memorandumul de înţelegere în 14 puncte convenit pe 17 iunie, în temeiul căruia strâmtoarea urma să fie redeschisă traficului, potrivit Reuters.

Axios, care a relatat primul încetarea ostilităţilor, citând un oficial american de rang înalt, afirmă că discuţiile vor fi reluate marţi în Qatar, potrivit Axios.

Revenirea la diplomaţie va urma după câteva zile de atacuri şi contraatacuri, declanşate după ce un proiectil iranian a lovit, joi, o navă de marfă în Strâmtoarea Ormuz, atât SUA, cât şi Iranul acuzându-se reciproc de încălcarea armistiţiului provizoriu convenit pe 17 iunie, relatează Reuters.

Iranul a lansat rachete şi drone asupra unor baze militare americane din Kuweit şi Bahrain duminică dimineaţa, la scurt timp după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat că Republica Islamică va înceta să mai existe dacă nu respectă acordul de încetare a războiului, potrivit Reuters.

Între timp, Israelul a declarat că a lovit din nou, duminică, în Liban, militanţii înarmaţi ai Hezbollahului, susţinuţi de Iran, distrugând infrastructura subterană folosită de grupare într-un sat din sudul ţării, potrivit Reuters.

Acest lucru a avut loc după un alt atac, sâmbătă, care a urmat la scurt timp după cel mai recent acord de încetare a focului, încheiat vineri cu Libanul, relatează Reuters.

Iranul afirmă că luptele din Liban trebuie să înceteze pentru ca acordul mai amplu cu SUA să poată fi respectat, potrivit Reuters.

Armata SUA a declarat anterior că a lovit din nou Iranul, la câteva ore după ce un petrolier a fost lovit în Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută maritimă de transport al energiei din lume, pe care Teheranul a închis-o în mare parte pe durata conflictului, potrivit Reuters.

„S-ar putea să vină un moment în care nu vom mai putea fi rezonabili şi vom fi nevoiţi să ducem la bun sfârşit, pe cale militară, misiunea pe care am început-o cu mare succes”, a declarat Trump pe reţelele sociale, înainte de publicarea articolului din Axios, potrivit Reuters.

„Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică a Iranului nu va mai exista!”, a adăugat el, potrivit Reuters.

Acordul de pace provizoriu în 14 puncte avea scopul de a opri luptele, declanşate de SUA şi Israel pe 28 februarie, şi de a redeschide strâmtoarea în timp ce se desfăşurau discuţii pe teme precum programul nuclear al Iranului, relatează Reuters.

La aproximativ o oră după postarea lui Trump, armata Kuweitului a declarat că sistemele sale de apărare aeriană răspund la atacuri cu rachete şi drone, în timp ce Bahrainul a anunţat că au fost declanşate sirenele de alarmă pe teritoriul său, potrivit Reuters.

Gărzile Revoluţiei Islamice din Iran au declarat într-un comunicat că forţele sale navale şi aeriene au lansat operaţiuni cu rachete şi drone care vizau baze militare americane din Kuweit şi Bahrain, potrivit Reuters.

Atacurile americane au încălcat armistiţiul şi „vor duce la oprirea completă a tuturor proceselor diplomatice”, a relatat postul de televiziune de stat Press TV, citându-i pe Gardienii Revoluţiei, transmite Press TV.

Comandamentul naval al Gărzii Revoluţiei a declarat că bazele americane din regiune „vor trăi un adevărat iad în zilele următoare”, potrivit comunicatului citat de Reuters.

Un oficial american, confirmând că Iranul a vizat instalaţiile americane, a declarat pentru Reuters că nu au fost raportate victime americane sau pagube majore la obiectivele americane din Orientul Mijlociu, dar că situaţia era încă în desfăşurare, potrivit Reuters.

Câteva ore mai târziu, alarmele au sunat pentru a doua oară în Bahrain, unde autorităţile au declarat că un atac iranian a avariat o clădire rezidenţială din provincia Muharraq, fără a se înregistra victime, relatează Reuters.

Bahrain a solicitat Consiliului de Securitate al ONU să convoace o şedinţă de urgenţă pentru a trage Iranul la răspundere, potrivit Reuters.

Armata kuweitiană a declarat, la rândul său, că a interceptat două rachete balistice, fără a se înregistra pagube sau victime, potrivit Reuters.

Separat, Qatarul a anunţat că unul dintre cetăţenii săi a decedat în urma rănilor provocate de şrapnel la bordul unei nave care dispăruse sâmbătă, potrivit Reuters.

O a doua persoană a fost rănită în incident, care s-a datorat „operaţiunilor militare din zonă”, a declarat Ministerul de Interne, fără a preciza locaţia sau a atribui vina cuiva, potrivit Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

29 iunie
Ediţia din 29.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2390
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5912
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6838
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0731
Gram de aur (XAU)Gram de aur598.3364

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb