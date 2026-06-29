Reuters: Iranul şi SUA au convenit să înceteze atacurile şi să reia negocierile

Iranul şi Statele Unite au convenit să înceteze ostilităţile recente din Golf şi să reia discuţiile în legătură cu disputa lor legată de Strâmtoarea Ormuz, a declarat duminică un oficial american, ceea ce alimentează speranţele că ar putea fi salvat un acord de pace provizoriu care se afla sub presiune din cauza unor atacuri reciproce desfăşurate timp de mai multe zile la rând, relatează Reuters.

„Discuţiile tehnice sunt programate să continue cu privire la toate aspectele memorandumului de înţelegere. Ambele părţi se vor retrage pentru moment, iar navele se vor putea deplasa liber”, a spus oficialul, referindu-se la memorandumul de înţelegere în 14 puncte convenit pe 17 iunie, în temeiul căruia strâmtoarea urma să fie redeschisă traficului, potrivit Reuters.

Axios, care a relatat primul încetarea ostilităţilor, citând un oficial american de rang înalt, afirmă că discuţiile vor fi reluate marţi în Qatar, potrivit Axios.

Revenirea la diplomaţie va urma după câteva zile de atacuri şi contraatacuri, declanşate după ce un proiectil iranian a lovit, joi, o navă de marfă în Strâmtoarea Ormuz, atât SUA, cât şi Iranul acuzându-se reciproc de încălcarea armistiţiului provizoriu convenit pe 17 iunie, relatează Reuters.

Iranul a lansat rachete şi drone asupra unor baze militare americane din Kuweit şi Bahrain duminică dimineaţa, la scurt timp după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat că Republica Islamică va înceta să mai existe dacă nu respectă acordul de încetare a războiului, potrivit Reuters.

Între timp, Israelul a declarat că a lovit din nou, duminică, în Liban, militanţii înarmaţi ai Hezbollahului, susţinuţi de Iran, distrugând infrastructura subterană folosită de grupare într-un sat din sudul ţării, potrivit Reuters.

Acest lucru a avut loc după un alt atac, sâmbătă, care a urmat la scurt timp după cel mai recent acord de încetare a focului, încheiat vineri cu Libanul, relatează Reuters.

Iranul afirmă că luptele din Liban trebuie să înceteze pentru ca acordul mai amplu cu SUA să poată fi respectat, potrivit Reuters.

Armata SUA a declarat anterior că a lovit din nou Iranul, la câteva ore după ce un petrolier a fost lovit în Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută maritimă de transport al energiei din lume, pe care Teheranul a închis-o în mare parte pe durata conflictului, potrivit Reuters.

„S-ar putea să vină un moment în care nu vom mai putea fi rezonabili şi vom fi nevoiţi să ducem la bun sfârşit, pe cale militară, misiunea pe care am început-o cu mare succes”, a declarat Trump pe reţelele sociale, înainte de publicarea articolului din Axios, potrivit Reuters.

„Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică a Iranului nu va mai exista!”, a adăugat el, potrivit Reuters.

Acordul de pace provizoriu în 14 puncte avea scopul de a opri luptele, declanşate de SUA şi Israel pe 28 februarie, şi de a redeschide strâmtoarea în timp ce se desfăşurau discuţii pe teme precum programul nuclear al Iranului, relatează Reuters.

La aproximativ o oră după postarea lui Trump, armata Kuweitului a declarat că sistemele sale de apărare aeriană răspund la atacuri cu rachete şi drone, în timp ce Bahrainul a anunţat că au fost declanşate sirenele de alarmă pe teritoriul său, potrivit Reuters.

Gărzile Revoluţiei Islamice din Iran au declarat într-un comunicat că forţele sale navale şi aeriene au lansat operaţiuni cu rachete şi drone care vizau baze militare americane din Kuweit şi Bahrain, potrivit Reuters.

Atacurile americane au încălcat armistiţiul şi „vor duce la oprirea completă a tuturor proceselor diplomatice”, a relatat postul de televiziune de stat Press TV, citându-i pe Gardienii Revoluţiei, transmite Press TV.

Comandamentul naval al Gărzii Revoluţiei a declarat că bazele americane din regiune „vor trăi un adevărat iad în zilele următoare”, potrivit comunicatului citat de Reuters.

Un oficial american, confirmând că Iranul a vizat instalaţiile americane, a declarat pentru Reuters că nu au fost raportate victime americane sau pagube majore la obiectivele americane din Orientul Mijlociu, dar că situaţia era încă în desfăşurare, potrivit Reuters.

Câteva ore mai târziu, alarmele au sunat pentru a doua oară în Bahrain, unde autorităţile au declarat că un atac iranian a avariat o clădire rezidenţială din provincia Muharraq, fără a se înregistra victime, relatează Reuters.

Bahrain a solicitat Consiliului de Securitate al ONU să convoace o şedinţă de urgenţă pentru a trage Iranul la răspundere, potrivit Reuters.

Armata kuweitiană a declarat, la rândul său, că a interceptat două rachete balistice, fără a se înregistra pagube sau victime, potrivit Reuters.

Separat, Qatarul a anunţat că unul dintre cetăţenii săi a decedat în urma rănilor provocate de şrapnel la bordul unei nave care dispăruse sâmbătă, potrivit Reuters.

O a doua persoană a fost rănită în incident, care s-a datorat „operaţiunilor militare din zonă”, a declarat Ministerul de Interne, fără a preciza locaţia sau a atribui vina cuiva, potrivit Reuters.