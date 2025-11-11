Reuters: Piaţa acţiunilor din SUA întâmpină o uşoară corecţie, dar investitorii rămân optimişti

Declinul recent al pieţei acţiunilor din Statele Unite este văzut de către mulţi investitori drept o pauză de respiro şi nu ca pe semnalul unor probleme mai serioase ale trendului ascendent ce a dus bursa americană la noi recorduri istorice, potrivit unui articol publicat de Reuters.

Indicele S&P 500 avea, la finele săptămânii trecute, o scădere de 2,4% faţă de maximul atins în data de 28 octombrie, corecţie înregistrată pe fondul îngrijorărilor investitorilor legate de starea economiei americane şi de evaluările ridicate ale acţiunilor din domeniul inteligenţei artificiale şi al tehnologiei - sectoare care au alimentat creşterea pieţei în acest an, mai notează publicaţia menţionată.

”Este doar o mică denivelare, nu un zid de care maşina urmează să se lovească şi să provoace mai multe pagube decât se aştepta oricine. Chiar dacă este vorba despre mai mult decât o simplă corecţie, nu cred că există condiţiile necesare pentru o recesiune, o piaţă bear (n.r. de scădere) sau ceva mai îngrijorător”, a spus Raheel Siddiqui, strateg principal de investiţii la Departamentul de Cercetare Globală de Acţiuni al administratorului de active american Neuberger Berman.

În ciuda temerilor legate de evaluările ridicate şi de concentrarea pieţei (n.r. în sensul că un număr mic de companii au o pondere foarte mare în indici), piaţa bull (n.r. de creştere) are fundamente solide care încurajează asumarea riscurilor: relaxarea condiţiilor financiare de către Rezerva Federală, creşterea investiţiilor de capital impulsionată de inteligenţa artificială şi un context economic favorabil, potrivit analiştilor şi investitorilor, mai scrie Reuters.

Chris Dyer, co-director al diviziei de acţiuni la administratorul de active Eaton Vance şi manager de portofolii globale de acţiuni la Londra, a spus: ”Nu văd cu adevărat o schimbare semnificativă în poziţionare; nu observ o schimbare importantă în sentimentul pieţei. Asta nu înseamnă că un astfel de lucru nu se poate întâmpla, ci pur şi simplu nu cred că avem aşa ceva în momentul de faţă”.

• Vechiul normal

Unul dintre motivele pentru care recenta scădere a pieţei bursiere a atras atenţia este faptul că, potrivit investitorilor, declinurile au fost neobişnuit de rare de la temperarea vânzărilor declanşate de tarifele comerciale din aprilie. Indicele S&P 500 nu a mai scăzut cu peste 3% faţă de cel mai recent maxim din acea perioadă, potrivit Reuters.

”Vânzările recente au fost doar un memento că volatilitatea există şi este normală”, a declarat Mike Reynolds, vicepreşedinte al departamentului de strategii de investiţii la Glenmede Wealth Management.

Dar volatilitatea nu provine dintr-o schimbare fundamentală a perspectivei asupra pieţei de acţiuni, potrivit investitorilor.

”Ceea ce începem să vedem acum este o oarecare teamă de înălţimi şi marcarea profiturilor”, a declarat Tobias Hekster, co-director de investiţii la True Partner Capital, adăugând: ”Nu cred că asistăm încă la o lichidare semnificativă a poziţiilor”.

David Wagner, directorul departamentului de acţiuni şi manager de portofoliu la Aptus Capital Advisors, susţine că cel mai mare risc este legat de reacţiile exagerate în faţa slăbiciunii pieţei. ”Cred cu adevărat că unul dintre cele mai mari riscuri pe care le-ar putea avea un investitor acum este să îşi retragă banii din piaţă”, a spus Wagner.

Phil Orlando, strateg-şef de piaţă la administratorul de investiţii Federated Hermes, afirmă că, deşi temerile pe termen scurt au afectat acţiunile în ultimele şedinţe, perspectiva pe termen lung rămâne pozitivă. ”Este posibil să apară puţină instabilitate, o uşoară creştere a volatilităţii în următoarele câteva trimestre? Cu siguranţă, dar noi am privi acest lucru ca pe o oportunitate de cumpărare”, a spus el.

Conform analiştilor şi investitorilor, economia Statelor Unite nu indică un posibil colaps al pieţei, întrucât creşterea din al doilea trimestru a fost mai rapidă decât se estimase, susţinută de cheltuielile consumatorilor. De asemenea, creşterea puternică a investiţiilor companiilor este aşteptată să compenseze încetinirea consumului şi a comerţului global, precum şi să menţină economia pe un trend de creştere, potrivit unui sondaj al Asociaţiei Naţionale a Economiştilor în Afaceri (National Association for Business Economics).

”Când priveşti fundamentele economiei la nivel global, observi că Statele Unite şi pieţele emergente înregistrează o creştere solidă, iar semnele de slăbiciune se menţin la un nivel sănătos (n.r. - în sensul că sunt moderate şi nu reprezintă un motiv de îngrijorare)”, a declarat Victor Zhang, director de investiţii la American Century Investments.

Totuşi, având în vedere că indicele S&P 500 avea o creştere de 14% de la începutul anului până la finele săptămânii trecute, iar pentru Nasdaq avansul era de 19%, analiştii sunt, în general, de acord că valul de vânzări riscă să prindă avânt, iar ştirile legate de economie se pot transforma în factori negativi.

Mai mult decât atât, întrucât noile date oficiale despre economie lipsesc din cauza închiderii parţiale a guvernului american, investitorii trebuie să stabilească câtă importanţă să acorde fiecărui nou raport neoficial, ceea ce sporeşte riscul unei reacţii exagerate.

”Pieţele bull nu mor de bătrâneţe, ci de frică”, a declarat Sam Stovall, strateg-şef de investiţii la compania de cercetare financiară şi analiză CFRA, care vede un potenţial de slăbiciune suplimentară a pieţei. ”Ceea ce îi îngrijorează cel mai mult în prezent (n.r. pe investitori) este posibilitatea unei recesiuni”, a mai spus strategul, citat de Reuters.

Ieri, la ora prânzului în ţara noastră, contractele futures cu activ suport principalii indici ai pieţei acţiunilor din SUA erau în creştere, întrucât senatorii americani au făcut un pas decisiv spre un posibil acord pentru a pune capăt celei mai lungi închideri din istoria guvernului american, scrie CNBC.