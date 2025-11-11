Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Piaţa acţiunilor din SUA întâmpină o uşoară corecţie, dar investitorii rămân optimişti

A.I.
Ziarul BURSA #Internaţional / 11 noiembrie

Reuters: Piaţa acţiunilor din SUA întâmpină o uşoară corecţie, dar investitorii rămân optimişti

Glenmede Wealth Management: ”Vânzările recente au fost doar un memento că volatilitatea există şi este normală”

True Partner Capital: ”Ceea ce începem să vedem acum este o oarecare teamă de înălţimi şi marcarea profiturilor; nu cred că asistăm la o lichidare semnificativă a poziţiilor”

CFRA: ”Pieţele bull nu mor de bătrâneţe, ci de frică; ceea ce îi îngrijorează cel mai mult în prezent pe investitori este posibilitatea unei recesiuni”

Declinul recent al pieţei acţiunilor din Statele Unite este văzut de către mulţi investitori drept o pauză de respiro şi nu ca pe semnalul unor probleme mai serioase ale trendului ascendent ce a dus bursa americană la noi recorduri istorice, potrivit unui articol publicat de Reuters.

Indicele S&P 500 avea, la finele săptămânii trecute, o scădere de 2,4% faţă de maximul atins în data de 28 octombrie, corecţie înregistrată pe fondul îngrijorărilor investitorilor legate de starea economiei americane şi de evaluările ridicate ale acţiunilor din domeniul inteligenţei artificiale şi al tehnologiei - sectoare care au alimentat creşterea pieţei în acest an, mai notează publicaţia menţionată.

”Este doar o mică denivelare, nu un zid de care maşina urmează să se lovească şi să provoace mai multe pagube decât se aştepta oricine. Chiar dacă este vorba despre mai mult decât o simplă corecţie, nu cred că există condiţiile necesare pentru o recesiune, o piaţă bear (n.r. de scădere) sau ceva mai îngrijorător”, a spus Raheel Siddiqui, strateg principal de investiţii la Departamentul de Cercetare Globală de Acţiuni al administratorului de active american Neuberger Berman.

În ciuda temerilor legate de evaluările ridicate şi de concentrarea pieţei (n.r. în sensul că un număr mic de companii au o pondere foarte mare în indici), piaţa bull (n.r. de creştere) are fundamente solide care încurajează asumarea riscurilor: relaxarea condiţiilor financiare de către Rezerva Federală, creşterea investiţiilor de capital impulsionată de inteligenţa artificială şi un context economic favorabil, potrivit analiştilor şi investitorilor, mai scrie Reuters.

Chris Dyer, co-director al diviziei de acţiuni la administratorul de active Eaton Vance şi manager de portofolii globale de acţiuni la Londra, a spus: ”Nu văd cu adevărat o schimbare semnificativă în poziţionare; nu observ o schimbare importantă în sentimentul pieţei. Asta nu înseamnă că un astfel de lucru nu se poate întâmpla, ci pur şi simplu nu cred că avem aşa ceva în momentul de faţă”.

Vechiul normal

Unul dintre motivele pentru care recenta scădere a pieţei bursiere a atras atenţia este faptul că, potrivit investitorilor, declinurile au fost neobişnuit de rare de la temperarea vânzărilor declanşate de tarifele comerciale din aprilie. Indicele S&P 500 nu a mai scăzut cu peste 3% faţă de cel mai recent maxim din acea perioadă, potrivit Reuters.

”Vânzările recente au fost doar un memento că volatilitatea există şi este normală”, a declarat Mike Reynolds, vicepreşedinte al departamentului de strategii de investiţii la Glenmede Wealth Management.

Dar volatilitatea nu provine dintr-o schimbare fundamentală a perspectivei asupra pieţei de acţiuni, potrivit investitorilor.

”Ceea ce începem să vedem acum este o oarecare teamă de înălţimi şi marcarea profiturilor”, a declarat Tobias Hekster, co-director de investiţii la True Partner Capital, adăugând: ”Nu cred că asistăm încă la o lichidare semnificativă a poziţiilor”.

David Wagner, directorul departamentului de acţiuni şi manager de portofoliu la Aptus Capital Advisors, susţine că cel mai mare risc este legat de reacţiile exagerate în faţa slăbiciunii pieţei. ”Cred cu adevărat că unul dintre cele mai mari riscuri pe care le-ar putea avea un investitor acum este să îşi retragă banii din piaţă”, a spus Wagner.

Phil Orlando, strateg-şef de piaţă la administratorul de investiţii Federated Hermes, afirmă că, deşi temerile pe termen scurt au afectat acţiunile în ultimele şedinţe, perspectiva pe termen lung rămâne pozitivă. ”Este posibil să apară puţină instabilitate, o uşoară creştere a volatilităţii în următoarele câteva trimestre? Cu siguranţă, dar noi am privi acest lucru ca pe o oportunitate de cumpărare”, a spus el.

Conform analiştilor şi investitorilor, economia Statelor Unite nu indică un posibil colaps al pieţei, întrucât creşterea din al doilea trimestru a fost mai rapidă decât se estimase, susţinută de cheltuielile consumatorilor. De asemenea, creşterea puternică a investiţiilor companiilor este aşteptată să compenseze încetinirea consumului şi a comerţului global, precum şi să menţină economia pe un trend de creştere, potrivit unui sondaj al Asociaţiei Naţionale a Economiştilor în Afaceri (National Association for Business Economics).

”Când priveşti fundamentele economiei la nivel global, observi că Statele Unite şi pieţele emergente înregistrează o creştere solidă, iar semnele de slăbiciune se menţin la un nivel sănătos (n.r. - în sensul că sunt moderate şi nu reprezintă un motiv de îngrijorare)”, a declarat Victor Zhang, director de investiţii la American Century Investments.

Totuşi, având în vedere că indicele S&P 500 avea o creştere de 14% de la începutul anului până la finele săptămânii trecute, iar pentru Nasdaq avansul era de 19%, analiştii sunt, în general, de acord că valul de vânzări riscă să prindă avânt, iar ştirile legate de economie se pot transforma în factori negativi.

Mai mult decât atât, întrucât noile date oficiale despre economie lipsesc din cauza închiderii parţiale a guvernului american, investitorii trebuie să stabilească câtă importanţă să acorde fiecărui nou raport neoficial, ceea ce sporeşte riscul unei reacţii exagerate.

”Pieţele bull nu mor de bătrâneţe, ci de frică”, a declarat Sam Stovall, strateg-şef de investiţii la compania de cercetare financiară şi analiză CFRA, care vede un potenţial de slăbiciune suplimentară a pieţei. ”Ceea ce îi îngrijorează cel mai mult în prezent (n.r. pe investitori) este posibilitatea unei recesiuni”, a mai spus strategul, citat de Reuters.

Ieri, la ora prânzului în ţara noastră, contractele futures cu activ suport principalii indici ai pieţei acţiunilor din SUA erau în creştere, întrucât senatorii americani au făcut un pas decisiv spre un posibil acord pentru a pune capăt celei mai lungi închideri din istoria guvernului american, scrie CNBC.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

10 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0854
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3982
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4561
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7881
Gram de aur (XAU)Gram de aur576.4457

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb