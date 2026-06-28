Reuters: SUA loveşte din nou ţinte iraniene după atacul asupra petrolierului Kiku; Iranul ripostează în Kuwait şi Bahrain

SUA a lansat sâmbătă o nouă serie de lovituri asupra ţintelor iraniene, la ordinul preşedintelui Donald Trump, după ce Iranul a atacat cu o dronă petrolierul panamez M/T Kiku în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce transporta peste două milioane de barili de petrol brut qatarez spre portul Fujairah din Emiratele Arabe Unite, conform CENTCOM, citat de Reuters.

CENTCOM a precizat că Iranul a primit oportunitatea de a respecta acordul de armistiţiu după loviturile SUA din vineri, dar a ales să nu o facă, lansând drona care a lovit Kiku. Loviturile americane de sâmbătă au vizat infrastructura de supraveghere militară iraniană, sisteme de comunicaţii, situri de apărare aeriană, facilităţi de depozitare a dronelor şi capacităţi de minare, potrivit aceleiaşi surse.

Iranul a ripostat, Garda Revoluţionară Islamică anunţând că a lovit situri militare americane din Kuwait şi Bahrain, în răspuns la loviturile anterioare ale SUA. Bahrain condamnase deja în cursul zilei un atac iranian cu drone asupra teritoriului său, calificându-l drept o „flagrantă violare" a suveranităţii sale, conform aceleaşi surse.

Escaladarea survine la doar o săptămână de la semnarea memorandumului de înţelegere dintre SUA şi Iran, prin care Strâmtoarea Ormuz urma să fie redeschisă traficului comercial, potrivit sursei citate. Ultima serie de tensiuni a început joi când Iranul a lovit nava cargo Ever Lovely sub pavilion singaporez la ieşirea din strâmtoare, SUA ripostând vineri cu lovituri pe care Pentagonul le-a descris ca răspuns direct la agresiunea iraniană împotriva navigaţiei comerciale, conform aceleiaşi surse.