Reuters: Ucraina construieşte propria infrastructură de IA cu Kiivstar

Ucraina intenţionează să dezvolte o infrastructură proprie de calcul pentru inteligenţă artificială, în parteneriat cu operatorul de telecomunicaţii Kiivstar, într-un proiect considerat esenţial pentru securitatea naţională şi protejarea infrastructurii digitale în contextul războiului cu Rusia, conform Reuters.

Kiivstar a semnat un memorandum de înţelegere cu Ministerul Economiei al Ucrainei în cadrul Conferinţei pentru Reconstrucţia Ucrainei de la Gdansk, potrivit aceleiaşi surse. Grupul VEON, compania-mamă a Kiivstar, va finanţa prima etapă a proiectului, care necesită o capacitate iniţială de calcul de 3-5 megawaţi şi investiţii de ordinul zecilor de milioane de dolari, conform Reuters.

Directorul general al Kiivstar, Oleksandr Komarov, a declarat că principalul utilizator al inteligenţei artificiale în Ucraina este armata şi că procesele de calcul pentru aplicaţii militare nu pot fi desfăşurate în afara ţării, întrucât este o chestiune de securitate naţională, potrivit aceleiaşi surse. El a adăugat că Kiivstar ar putea furniza servicii de IA şi companiilor locale de dimensiuni mici şi mijlocii, prea mici pentru a beneficia direct de infrastructura marilor furnizori globali de cloud, conform Reuters.

Vicepreşedintele Microsoft pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, Jeff Bullwinkel, a confirmat că, după izbucnirea războiului, datele ucrainene au fost transferate în centre de date europene pentru a fi ferite de bombardamentele ruseşti, potrivit aceleiaşi surse. Reprezentanta Nvidia pentru Europa Centrală şi de Est, Patrycja Sokalska-Pomacho, a declarat că Ucraina nu dispune încă de infrastructura necesară pentru a păstra în ţară valoarea datelor sale operaţionale, culturale şi lingvistice, conform Reuters. Încă din decembrie, Ucraina şi Kiivstar lucrau la dezvoltarea unui model naţional de IA bazat pe Gemma, modelul open-source al Google, destinat atât aplicaţiilor militare, cât şi celor civile, potrivit aceleiaşi surse.