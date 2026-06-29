Reuters: Vladimir Putin respinge propunerea Ucrainei de oprire a atacurilor la distanţă

Rusia menţine obiectivele militare pentru cucerirea totală a celor patru regiuni ucrainene anexate şi respinge propunerea Kievului privind sistarea atacurilor reciproce pe distanţă lungă, relatează Reuters.

Preşedintelem Vladimir Putin afirmă că armata rusă nu îşi schimbă strategia din cauza iniţiativei ucrainene, potrivit sursei citate.

„Este clar de ce se face această propunere, deoarece contraatacurile noastre adânc în teritoriul ucrainean sunt mult mai puternice, au un impact mai mare şi sunt, sincer, mai distructive”, declară liderul de la Kremlin, conform sursei menţionate.

Moscova consideră demersul Ucrainei drept o tentativă de reducere a presiunii de pe linia frontului de 1.250 de kilometri. Atacurile intense cu drone ucrainene vizează în principal industria petrolieră rusă şi provoacă penurii de combustibil în diverse regiuni, notează Reuters.

Rusia planifică extinderea producţiei pentru sistemele de apărare aeriană necesare protecţiei infrastructurii. Oficialii ruşi anticipează reluarea eforturilor diplomatice din partea Statelor Unite ale Americii după rezolvarea conflictului dintre Israel şi Iran. Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko deţine un rol posibil de mediator în viitoarele negocieri de pace, informează sursa citată.