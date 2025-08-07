Rezultate grupului Allianz în primul semestru din 2025 - venituri de 98,5 mld. euro şi profit operaţional de 8,6 mld. euro

Allianz SE a publicat rezultatele financiare pentru trimestrul al doilea şi primul semestru al anului 2025, evidenţiind o performanţă solidă în toate liniile de afaceri. Compania a înregistrat un profit operaţional record şi o creştere robustă a volumului de afaceri.

Potrivit sursei citate:

„Allianz înregistrează o creştere solidă şi un profit operaţional record:

-Volumul total al afacerilor creşte cu 8,01%, ajungând la 44,5 miliarde de euro, susţinut de o creştere bună în toate segmentele;

-Profitul operaţional creşte cu 12,2% şi atinge un nivel record de 4,4 miliarde de euro, cu o contribuţie deosebit de puternică din segmentul Property-Casualty;

-Profitul net de bază pentru acţionari creşte cu 17,3% şi ajunge la 3,0 miliarde de euro;

-Ajustat pentru câştigul de 0,3 miliarde de euro din cedarea participaţiei în parteneriatul cu UniCredit, profitul net de bază pentru acţionari creşte cu 7,1%.

Performanţă excelentă în toate segmentele şi profit operaţional record:

-Volumul total al afacerilor creşte cu 10,11%, ajungând la 98,5 miliarde de euro, cu contribuţii din toate segmentele;

-Profitul operaţional creşte cu 9,3%, atingând 8,6 miliarde de euro, cel mai mare profit operaţional semestrial din istorie, reprezentând 54% din ţinta medie anuală;

-Profitul net de bază pentru acţionari creşte cu 9,5%, ajungând la 5,5 miliarde de euro;

-Câştigul pe acţiune (EPS) creşte cu 11,3%, ajungând la 13,99 euro;

-Rentabilitatea anualizată a capitalurilor proprii (RoE) este excelentă, de 18,5%

Ajustat pentru provizionul fiscal unic din trimestrul I (vânzarea participaţiei în parteneriatele din India) şi pentru câştigul din cedarea participaţiei UniCredit din trimestrul II:

-Profitul net de bază pentru acţionari creşte cu 6,2%;

-EPS creşte cu 7,9%;

-RoE anualizat ajustat este de 17,9%

Rata de capitalizare Solvency II se menţine solidă, la 209%, datorită unei excelente generări de capital.

Allianz este pe deplin în grafic pentru a atinge obiectivul anual de 16 miliarde de euro profit operaţional (±1 miliard EUR).

Programul de răscumpărare de acţiuni în valoare de până la 2 miliarde EUR, anunţat pe 27 februarie, este în desfăşurare - 1 miliard EUR a fost deja finalizat în prima jumătate a anului”.

Oliver Bäte, CEO Allianz SE:

„Allianz a obţinut rezultate record în prima jumătate a anului, susţinute de o creştere constantă şi o concentrare disciplinată pe productivitate. Valoarea şi relevanţa produselor noastre ne ajută să păstrăm şi să extindem baza de clienţi. Mixul nostru diversificat de afaceri, prezenţa globală şi execuţia constantă generează oportunităţi şi impuls, plasându-ne pe drumul cel bun pentru a atinge obiectivele stabilite la Ziua Pieţelor de Capital din decembrie.”

Claire-Marie Coste-Lepoutre, CFO Allianz SE:

„Puterea modelului nostru de afaceri şi capacitatea Allianz de a livra constant sunt evidente în profitul operaţional record de 8,6 miliarde EUR în primele şase luni. Am generat o creştere sănătoasă şi profitabilă în toate segmentele şi am continuat să creăm valoare durabilă pentru toate părţile interesate. Performanţa noastră oferă o bază solidă pentru restul anului şi afirmăm cu încredere estimarea noastră anuală de profit operaţional de 16 miliarde EUR (±1 miliard).”

Sursa citată concluzionează:

„Allianz a obţinut performanţe excelente în toate segmentele, este pe deplin aliniată cu obiectivul de 16 miliarde EUR profit operaţional pentru 2025 (±1 miliard) şi îşi consolidează poziţia de lider global în servicii financiare”.