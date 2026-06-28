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RFI: Un militar rus ameninţă cu o revoltă în armată dacă Putin nu îl primeşte la Kremlin

L.B.
Internaţional / 28 iunie, 11:25

RFI: Un militar rus ameninţă cu o revoltă în armată dacă Putin nu îl primeşte la Kremlin

Aleksandr Lunin, un militar rus care a participat la Războiul din Ucraina, a publicat o înregistrare video în care îl avertizează pe preşedintele Vladimir Putin cu privire la o posibilă insurecţie militară, dacă nu va fi primit la Kremlin, relatează RFI. În mesajul vizionat de milioane de ori în 24 de ore, Lunin, în uniformă şi cu medalii, îi cere lui Putin o întâlnire transmisă în direct la televiziune, pentru a dezvălui "întregul adevăr" despre abuzurile din armată, potrivit aceleiaşi surse.

Lunin afirmă că mii de militari ruşi sunt ţinuţi în închisori, torturaţi şi supuşi violenţelor de către comandanţi, pentru că au refuzat să se supună unor ordine considerate stupide şi sinucigaşe sau pentru că nu au plătit resurse financiare, iar ulterior sunt daţi dispăruţi, conform declaraţiei citate de RFI. El ameninţă că, dacă nu va fi primit la Kremlin, "armata îşi va întoarce armele împotriva Kremlinului", potrivit înregistrării video.

Kremlinul pare să tragă de timp în răspunsul său, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov declarând că a luat act de existenţa înregistrării, dar că nu a studiat-o încă, conform RFI. Intervenţia lui Lunin intervine la aproape trei ani de la marşul eşuat al lui Evgheni Prigojin, fostul lider Wagner, cea mai mare provocare la adresa lui Putin, potrivit sursei. Deşi Lunin nu prezintă dovezi ale acuzaţiilor, acestea ecouează anchetele presei ruse independente, iar el susţine că transmite mesajul unor oficiali anonimi din Ministerul Apărării, conform RFI.

Opinia Cititorului ( 3 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 11:47)

    Lunin va pati ceva langa geam , ceai, sincidere prin impuscare in ceafa sau Siberia. Sau poate va scapa o grenada in avion cand era beat.

    Acord

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    1. 1.1.  asa este peste tot (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 12:34)

      mortii sunt de vina ,mai ales unde functioneaza legea martiala.

      Acord

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    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 11:53)

    Sa aiba grja sa nu iasa cu papucii uzi de la duș.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

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