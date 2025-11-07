Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Roberta Metsola, în parlamentul de la Chişinău: "Sunt mândră să anunţ înfiinţarea Biroului Parlamentului European în Republica Moldova"

T.B.
Internaţional / 7 noiembrie, 11:25

Roberta Metsola, în parlamentul de la Chişinău: "Sunt mândră să anunţ înfiinţarea Biroului Parlamentului European în Republica Moldova"

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat vineri, în plenul legislativului de la Chişinău, că este mândră să anunţe înfiinţarea Biroului PE în Republica Moldova, reiterând cu acest prilej sprijinul politic pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, informează Moldpres.

Înaltul oficial european a susţinut un discurs în Parlament de la Chişinău cu ocazia începerii unei noi legislaturi, potrivit sursei citate.

Evenimentul solemn a început cu intonarea imnului Republicii Moldova şi a imnului Uniunii Europene în interpretarea Corului Feminin de Cameră Renessaince de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a rostit un mesaj de salut.

La Chişinău, Roberta Metsola are planificate întrevederi cu reprezentanţi ai instituţiilor-cheie ale statului, între care preşedinta Maia Sandu, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, şi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Totodată, preşedinta Parlamentului European va susţine o conferinţă de presă comună cu preşedinta Maia Sandu.

În acelaşi timp, Roberta Metsola va mai avea discuţii cu lideri de opinie şi va participa la un eveniment public dedicat tinerilor, organizat la Liceul Teoretic "Spiru Haret" din Chişinău.

Roberta Metsola a mai vizitat Republica Moldova în luna noiembrie a anului 2022, atunci când a susţinut un discurs în plenul Parlamentului, transmiţând un mesaj de susţinere a parcursului european al ţării.

Totodată, în mai 2023, înaltul oficialul european a participat la Adunarea "Moldova Europeană". Roberta Metsola a adresat atunci, de pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale din centrul capitalei, un mesaj în limba română pentru cetăţenii Republicii Moldova, în care a menţionat că "Moldova nu este singură" şi că "Europa este Moldova, Moldova este Europa". Ea a reiterat acest mesaj în discursul susţinut vineri în Parlamentul de la Chişinău.

În iunie 2023, Roberta Metsola a venit din nou în Republica Moldova pentru a participa la Summitul Comunităţii Politice Europene, eveniment organizat în premieră în această ţară, care a reunit circa 50 de şefi de state şi de guverne.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

