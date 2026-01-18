Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
România, invitată să devină membru al "Consiliului pentru Pace” privind Ucraina

S.B.
Internaţional / 18 ianuarie, 11:22

România, invitată să devină membru al "Consiliului pentru Pace” privind Ucraina

România a fost invitată să devină membru al "Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială, potrivit news.ro.

”Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al "Consiliului pentru Pace”, a transmis Administraţia Prezidenţială pentru News.ro.

Potrivit unui fragment din scrisoarea semnată de preşedintele SUA, obţinută de Antena3.ro, Donald Trump a scris că acest Consiliul este „unic” şi a invitat oficial România să se alăture în calitate de stat membru fondator şi să adere la carta Consiliului Păcii. Scrisoarea Administraţiei Trump a fost însoţită de alte două documente: planul cuprinzător şi carta Consiliului.

„În calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Acest Consiliu va fi unic, nu a mai existat niciodată ceva asemănător! Fiecare Stat Membru poate desemna un reprezentant autorizat care să participe şi să ia parte, în numele său, la reuniuni. Alăturat se află Planul Cuprinzător şi Carta Consiliului, care sunt acum de schise pentru semnare şi ratificare”, se arată în fragmentul din scrisoare prezentat de Antena3.ro.

Scrisoarea a fost transmisă sâmbătă.

Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT).

Deşi detaliile privind un potenţial Consiliu de Pace pentru Ucraina sunt puţine, o persoană informată cu privire la propunere a declarat pentru FT că administraţia Trump consideră conceptul „un potenţial substitut al ONU... un fel de organism paralel neoficial care să se ocupe de alte conflicte din afara Fâşiei Gaza”.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.01.2026, 11:30)

    "Si uite asa..." ,conform unei replici din filmul"Sex and the city" ,se ajunge la "Divide et imperam".

    2.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 18.01.2026, 11:47)

    Unde ești, Boccico? Te delegăm pe tine :) Spumele tale vor fi extinctorul pentru stingerea războiului . Să fii în formă:)

