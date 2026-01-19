Romanii renunţă la investiţiile speculative din Dubai; Strategia lor în EAU - relocarea şi achiziţiile prin ipotecă

Din punct de vedere juridic, investitorii români beneficiază de protecţie similară cu cea din România, însă cu avantaje economice superioare. În plus, mecanismele contractuale din EAU limitează riscurile în cazul întârzierilor de construcţie, deoarece plăţile sunt corelate cu finalizarea proiectelor, consolidând atractivitatea pieţei pentru investitorii români.

Sursa citată ne-a mai spus că toate băncile din Emiratele Arabe Unite acceptă clienţi români, în anumite condiţii de venit şi lichiditate, iar structura de finanţare permite un avans de 35-40% şi mutarea restului pe ipotecă, cu dobânzi mai mici decât în România şi randamente ridicate din chirii. Modelul de investiţie urmează o logică strategică, bazată pe utilizarea capitalului bancar pentru maximizarea profitului.

Investitorii români sunt tot mai sofisticaţi, mulţi aflându-se la a doua sau la a treia achiziţie, inclusiv prin vânzarea şi redimensionarea portofoliilor către proprietăţi mai mari şi proiecte asociate cu branduri consacrate. Totodată, piaţa nu mai este dominată exclusiv de elite financiare: în 2025 apare o nouă categorie de cumpărători cu venituri medii, care accesează credite ipotecare în EAU folosind documente din România.

Cererea românilor pentru imobiliarele din Emiratele Arabe Unite a crescut accelerat în 2025, cu peste 50% faţă de anul anterior, pe fondul unei schimbări clare de profil: tot mai mulţi români aleg să se mute efectiv în EAU, renunţând la investiţiile speculative, după cum ne-a spus Cristina Stoian, CEO Simple Choices. Aceasta ne-a precizat, într-un interviu, că, dacă Dubai rămâne principalul punct de interes, Abu Dhabi câştigă teren, în special pentru achiziţia de vile destinate locuirii, marcând o tranziţie de la apartamente de investiţie la proprietăţi rezidenţiale.

Reporter: Cum a evoluat cererea venită din partea clienţilor români pentru imobiliarele din Emiratele Arabe Unite şi care este trendul vânzărilor către aceştia?

Cristina Stoian: În 2025, au existat mult mai multe cereri din partea românilor care au trecut la nivelul următor şi nu doar investesc, dar se şi mută în Emiratele Arabe Unite, alegând nu numai Dubai-ul pentru investiţii, ci mai nou şi Abu Dhabi. Cererea faţă de 2024 a crescut cu peste 50%, în 2025. Am constatat că acest tip de cereri s-au înmulţit în 2025 comparativ cu anii precedenţi, iar în acest moment sunt foarte mulţi români care preferă să achiziţioneze vile în Abu Dhabi. Astfel, s-a modificat cererea, de la apartamente pentru investiţie la case în care se mută efectiv.

Piaţa este împărţită între produs pentru investiţie (adică unu-două dormitoare şi garsoniere) şi produs pentru locuit, unde deja discutăm de apartamente de pe malul mării sau care să aibă vedere la Burj Khalifa. Românului îi place foarte mult centrul Dubaiului şi împrejurimile centrului. De asemenea, îi place foarte mult să stea pe malul mării şi, pentru că am avut un boom imobiliar cu insulele noi care au fost vândute aproape în totalitate, foarte mulţi români au cumpărat acolo. Şi pe Palm Jumeirah, ultimul proiect de la Beyond, foarte apreciat de români.

Reporter: Cine investeşte în acest moment în Emiratele Arabe Unite?

Cristina Stoian: Deja există foarte mulţi români care aveau deja investiţii şi care au continuat să cumpere. Sunt români care se află deja la a doua sau a treia tură de achiziţie de proprietăţi. Sunt foarte mulţi care au vândut şi au recumpărat unităţi mai mari, asociate de cele mai multe ori cu branduri consacrate în domeniul imobiliar în EAU.

Reporter: Aţi sesizat schimbări în 2025 în comportamentul cumpărătorilor români din Emiratele Arabe Unite?

Cristina Stoian: O modificare foarte importantă pe care am sesizat-o este faptul că există oameni cu venituri medii, cu job-uri normale, nu doar anteprenori, vedete TV, influenceri, avocaţi, medici etc. care cumpără acum apartamente. Apare o categorie de oameni obişnuiţi care apelează la credite ipotecare în EAU, cu documente din România şi fac investiţii. Interesant este faptul că oamenii cu venituri normale au luat modelul miliardarilor care, pentru a-şi creşte portofoliul imobiliar şi pentru a consolida business-ul, folosesc banii băncii. Pentru prima dată, piaţa din Emirate nu mai aparţine doar elitelor financiare. Aceşti clienţi au înţeles un adevăr simplu: banii băncii lucrează mai inteligent decât banii ţinuţi în cont. Au copiat modelul miliardarilor. Nu cumpără cu emoţie. Cumpără cu strategie.

Reporter: Ce bănci din Emiratele Arabe Unite acceptă clienţi români pentru credit ipotecar?

Cristina Stoian: Toate băncile din Emiratele Arabe acceptă clienţi români pentru credit ipotecar atâta vreme cât îndeplinesc condiţiile necesare: să aibă salariu, să aibă fişe de dividente, bank statement - extras de cont bancar etc. Să aibă venit (peste 2.000 de euro), cu toate că am reuşit să accesăm credite şi cu salarii de 1.800 şi cu minim 10.000 de euro în bancă. Dacă oamenii nu au banii de depozit atunci pot să meargă pe plan de plată până la predarea clădirii, adică să plătească doar 20% depozit, să meargă pe plan de plată până la 40-50% şi să pună restul pe ipotecă. În felul acesta vor avea un randament foarte ridicat. Exemplu - dacă luăm un apartament normal care costă 200.000 de euro şi plătim doar 40% din el, asta înseamnă că am plătit doar 80.000 de euro din apartament pe timp de 2-3 ani, cât durează construcţia, sau un an, depinde ce alege cumpărătorul. După care, ceilalţi 60% îi mutăm pe ipotecă, deci 120.000 de euro, nu-i plătim din buzunar. La cei 80.000 de euro investiţi plătiţi lunar, casa va avea o chirie de aproximativ 1.800 de euro pe lună. Doar ipoteca lunară va fi de 700 de euro pe lună, chiar mai puţin. Dobânda este şi fixă şi variabilă. Fixă este cea pe care o alegi pe cât timp vrei, adică între 2 şi 5 ani, după care se mută în variabilă. Fixă, cum spuneam, e 4% acum (sau 3,99%), iar variabilă este 5,2%. Avansul minim cerut în mod real este de 35% sau 40% ca să poţi să ieşi direct pe ipotecă. Dacă clientul îşi pierde venitul din România după ce a luat ipoteca, nu există urmări din partea băncii din Dubai.

Reporter: Este protejat investitorul român în Emiratele Arabe Unite?

Cristina Stoian: Investitorul român este protejat în Emiratele Arabe Unite exact ca în România. Casa este garanţia, ipoteca este la fel ca şi în ţara noastră, doar că este mult mai profitabilă, deoarece randamentul este mult mai ridicat. În România, din cauza chiriilor mult mai mici şi dobânzilor mult mai mari dacă alegi ipoteca, este un avantaj dacă îţi plăteşti apartamentul. Pe când în EAU faci profit.

Reporter: Cum sunt securizaţi investitorii?

Cristina Stoian: Dacă dezvoltatorul întârzie proiectul, atunci cumpărătorul se opreşte din a plăti ratele din planul de plată, pentru că ultima rată pe care cumpărătorul trebuie să o plătească este la finalizarea construcţiei. Deci nu riscă să pierdă casa sau să se supună vreunui risc de orice fel.

Reporter: Mulţumesc!