Roxana Mînzatu va fi prezentă la Davos 2026

În cadrul Forumului, Roxana Mînzatu va lua parte la dezbateri la nivel înalt privind viitorul muncii, impactul transformărilor tehnologice şi geopolitice asupra forţei de muncă, precum şi politicile necesare pentru a asigura o tranziţie echitabilă către noile modele economice, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, Vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene va interveni în sesiunea publică „Stakeholder Dialogue: Workers in the Driver's Seat”, unde va aborda modul în care politicile publice trebuie adaptate pentru a sprijini rezilienţa lucrătorilor, a preveni excluderea de pe piaţa muncii şi a consolida cooperarea dintre guverne, angajatori şi organizaţiile lucrătorilor într-o economie aflată în schimbare rapidă.

Roxana Mînzatu va participa, de asemenea, la reuniunea „Securing a Future-Ready Workforce for the Next Industrial Era”, axată pe pregătirea forţei de muncă pentru noile industrii şi lanţuri de aprovizionare, a relatat comunicatul de presă. În acest context, ea va sublinia importanţa locurilor de muncă de calitate pentru competitivitatea Europei şi va prezenta experienţa Uniunii Europene în dezvoltarea sistemelor de competenţe, a educaţiei şi formării profesionale şi a programelor de ucenicie, ca modele relevante pentru alte regiuni ale lumii, potrivit sursei citate.

Agenda de la Davos include şi participarea la o sesiune strategică intitulată „Jobs, growth and geoeconomics: Building a new prosperity agenda”, cu obiectivul de a contribui la conturarea unei noi agende a prosperităţii, centrată pe investiţii în oameni, competenţe şi inovare, a informat sursa citată.

De asemenea, Roxana Mînzatu va avea o serie de întâlniri bilaterale cu lideri din mediul de afaceri: Denis Machuel (CEO Adecco Group), Karin Rådström (CEO Daimler Truck), Gina Vargiu-Breuer (Chief People and Culture Officer), Arthur Mensch (CEO Mistral AI), Omar Abbosh (CEO Pearson), Maziar Mike Doustdar (CEO Novo Nordisk), a subliniat comunicatul.

Prezenţa Roxanei Mînzatu la Forumul Economic Mondial de la Davos reconfirmă angajamentul Comisiei Europene de a plasa drepturile sociale, competenţele şi locurile de muncă de calitate în centrul proiectului european şi al răspunsului la marile transformări globale, a concluzionat sursa citată.