Rusia a returnat Ucrainei corpurile a 1.000 de militari ucişi, în schimb Kievul a predat 19 cadavre ruseşti

Rusia a predat Ucrainei corpurile a 1.000 de militari - majoritatea ucişi pe front, dar şi în prizonierat -, a anunţat marţi Kievul, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează. Ucraina a returnat, la rândul său, 19 cadavre de militari ruşi, conform unor postări pe platforma X.

Centrul ucrainean însărcinat cu tratamentul prizonierilor de război a precizat că „în urma unor măsuri de repatriere, corpurile a 1.000 de persoane decedate au fost predate Ucrainei” de către partea rusă.

Acest tip de schimb reprezintă singurul rezultat concret al negocierilor directe dintre cele două ţări.