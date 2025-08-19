Rusia a returnat Ucrainei corpurile a 1.000 de militari ucişi, în schimb Kievul a predat 19 cadavre ruseşti

Rusia a predat Ucrainei corpurile a 1.000 de militari - majoritatea ucişi pe front, dar şi în prizonierat -, a anunţat marţi Kievul, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează. Ucraina a returnat, la rândul său, 19 cadavre de militari ruşi, conform unor postări pe platforma X.
Centrul ucrainean însărcinat cu tratamentul prizonierilor de război a precizat că „în urma unor măsuri de repatriere, corpurile a 1.000 de persoane decedate au fost predate Ucrainei” de către partea rusă.
Acest tip de schimb reprezintă singurul rezultat concret al negocierilor directe dintre cele două ţări.
Opinia Cititorului ( 1 )
(mesaj trimis de anonim în data de 19.08.2025, 16:46)
1000 ucrainieni la 19 rusi e chiar mai rau decat cei 1.000.000 de soldatei ucrainieni sfartecati de rusi pe campiile roditoare, de aia ia secu cu dubele bolnavi din spitale si pensionari de pe strazi ca marea armata ucrainiana nu mai poate sa satisfaca nici ucraincele ramase singure care se incruciseaza cu asasinii mercenari africani si alte drojdii singurii ramasi pe acolo cumparati cu banii nostri
slava zebelitule
la mai mare