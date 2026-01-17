Rusia anunţă doborârea a 99 de drone ucrainene în mai multe regiuni şi deasupra Mării Negre

Apărarea aeriană rusă a doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în cinci regiuni ale Rusiei, precum şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov, a anunţat Ministerul rus al Apărării, informează EFE.

„În timpul nopţii, apărarea aeriană a distrus şi interceptat 99 de drone ucrainene”, a transmis comandamentul militar rus într-un mesaj publicat pe Telegram, potrivit EFE.

Aproape jumătate dintre drone, respectiv 47, au fost distruse deasupra Mării Negre, iar una a fost doborâtă deasupra Mării Azov, relatează EFE.

Cea mai afectată regiune a fost Belgorod, unde au fost interceptate 29 de drone, urmată de regiunea Kursk, cu 12 aparate doborâte, conform datelor citate de EFE.

Drone ucrainene au mai fost neutralizate în regiunile Rostov şi Astrahan, precum şi în peninsula Crimeea, anexată de Rusia, mai informează EFE.

Din cauza ameninţării reprezentate de atacurile cu drone, operaţiunile aeroporturilor din Krasnodar, Saratov şi Volgograd au fost suspendate temporar, potrivit EFE.

Autorităţile locale nu au raportat pagube materiale sau victime în urma incidentelor, precizează agenţia spaniolă.

Ucraina continuă să acorde prioritate atacurilor asupra rafinăriilor şi depozitelor de combustibil ruseşti, în încercarea de a reduce aprovizionarea cu energie a maşinii de război a Kremlinului, notează EFE.

În replică, Rusia desfăşoară atacuri masive asupra sistemului energetic ucrainean, care au lăsat mii de ucraineni fără încălzire în plină iarnă, la temperaturi ce au coborât până la minus 17 grade Celsius, mai relatează EFE.