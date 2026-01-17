Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rusia anunţă doborârea a 99 de drone ucrainene în mai multe regiuni şi deasupra Mării Negre

T.B.
Internaţional / 17 ianuarie, 11:27

Rusia anunţă doborârea a 99 de drone ucrainene în mai multe regiuni şi deasupra Mării Negre

Apărarea aeriană rusă a doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în cinci regiuni ale Rusiei, precum şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov, a anunţat Ministerul rus al Apărării, informează EFE.

„În timpul nopţii, apărarea aeriană a distrus şi interceptat 99 de drone ucrainene”, a transmis comandamentul militar rus într-un mesaj publicat pe Telegram, potrivit EFE.

Aproape jumătate dintre drone, respectiv 47, au fost distruse deasupra Mării Negre, iar una a fost doborâtă deasupra Mării Azov, relatează EFE.

Cea mai afectată regiune a fost Belgorod, unde au fost interceptate 29 de drone, urmată de regiunea Kursk, cu 12 aparate doborâte, conform datelor citate de EFE.

Drone ucrainene au mai fost neutralizate în regiunile Rostov şi Astrahan, precum şi în peninsula Crimeea, anexată de Rusia, mai informează EFE.

Din cauza ameninţării reprezentate de atacurile cu drone, operaţiunile aeroporturilor din Krasnodar, Saratov şi Volgograd au fost suspendate temporar, potrivit EFE.

Autorităţile locale nu au raportat pagube materiale sau victime în urma incidentelor, precizează agenţia spaniolă.

Ucraina continuă să acorde prioritate atacurilor asupra rafinăriilor şi depozitelor de combustibil ruseşti, în încercarea de a reduce aprovizionarea cu energie a maşinii de război a Kremlinului, notează EFE.

În replică, Rusia desfăşoară atacuri masive asupra sistemului energetic ucrainean, care au lăsat mii de ucraineni fără încălzire în plină iarnă, la temperaturi ce au coborât până la minus 17 grade Celsius, mai relatează EFE.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 ianuarie
Ediţia din 16.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0894
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3816
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4663
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8745
Gram de aur (XAU)Gram de aur648.8063

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb