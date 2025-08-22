Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Salrom explică prelungirea licenţei de grafit la Baia de Fier şi subliniază rolul său strategic în economia verde

I.S.
Comunicate de presă / 22 august, 15:07

Salrom explică prelungirea licenţei de grafit la Baia de Fier şi subliniază rolul său strategic în economia verde

Societatea Naţională a Sării - Salrom doreşte să aducă unele clarificări publice referitoare la recenta prelungire a licenţei de exploatare a grafitului de la Baia de Fier, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Contrar informaţiilor vehiculate în spaţiul public, acest rezultat nu este un demers izolat sau de moment, ci rodul unui efort susţinut depus în ultimii trei ani de către echipa SALROM, în colaborare cu direcţii de specialitate din Ministerul Economiei, Dezvoltării, Antreprenoriatului şi Turismului şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRMPSG).

Un element esenţial care a făcut posibilă această prelungire l-au reprezentat şi demersurile iniţiate de SALROM pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003, ceea ce a permis crearea cadrului legal pentru obţinerea licenţei şi reluarea activităţii de extracţie în arealul Baia de Fier, oferind astfel o nouă şansă valorificării unei resurse strategice pentru economia naţională.

Grafitul este o materie primă critică rară, inclusă pe lista UE a materialelor esenţiale pentru tranziţia verde, fiind folosit în producţia de baterii pentru vehicule electrice, industria energetică, aerospaţială şi în aplicaţii avansate precum semiconductorii şi grafenul. România deţine una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, iar Salrom devine astfel o companie strategică pentru economia românească în acest context.

Salrom are o tradiţie îndelungată în exploatarea şisturilor grafitoase de la Baia de Fier, activitate desfăşurată între anii 1979 şi 2006. Expertiza acumulată în extracţia şi procesarea grafitului, împreună cu resursa umană calificată pe care Salrom o deţine şi în prezent, oferă companiei o bază solidă pentru reluarea activităţii în condiţii moderne şi sustenabile, în concordanţă cu standardele europene.

Potrivit sursei, obţinerea prelungirii licenţei a implicat sute de ore de muncă, documentaţie tehnică riguroasă, avizări succesive şi dialog constant cu autorităţile implicate. Echipa Salrom a fost şi rămâne motorul acestui proiect, asumându-şi responsabilitatea de a relansa extracţia unei resurse esenţiale pentru industriile viitorului.

De asemenea, Salrom a iniţiat discuţii avansate cu potenţiali finanţatori, de pe piaţa internă şi internaţională, pentru identificarea celor mai bune soluţii de finanţare, încă din luna martie 2025, când proiectul a fost declarat ca fiind de interes strategic la nivelul Uniunii Europene.

Regretăm că în spaţiul public au apărut afirmaţii care atribuie merite unor persoane ce nu au participat în mod concret la acest proces. Considerăm că efortul real al profesioniştilor care, cu discreţie şi responsabilitate, lucrează pentru proiecte strategice vitale pentru dezvoltarea României trebuie recunoscut şi apreciat ca atare.

Salrom îşi reafirmă angajamentul pentru valorificarea durabilă a resurselor minerale naţionale, în interesul statului român şi al dezvoltării economice pe termen lung.

