Schi alpin: Mikaela Shiffrin a câştigat slalomul de la Flachau

Impresionantă la sfârşitul celei de-a doua manşe, americanca Mikaela Shiffrin a câştigat, marţi seară, proba de slalom de la Flachau (Austria).

Ea a devansat-o pe compatrioata sa Paula Moltzan (+0'«41) şi pe austriaca Katharina Truppe (+0»'65).

Shiffrin îşi recâştigă astfel tronul, după ce a câştigat primele cinci slalomuri ale sezonului, înainte de a fi învinsă de Camille Rast la Kranjska Gora (Slovenia).

Shiffrin a câştigat pentru a şasea oară la Flachau.

Ea a obţinut a 107-a victorie în Cupa Mondială şi a 70-a în slalom.