Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Schneider Electric România a inaugurat oficial noul său sediu central, situat în Bucureşti

S.B.
Companii / 15 ianuarie, 14:17

Schneider Electric România a inaugurat oficial noul său sediu central, situat în Bucureşti

Schneider Electric România a inaugurat oficial noul său sediu central, situat în Bucureşti, în cadrul Globalworth Campus, potrivit unui comunicat al companiei, remis astăzi redacţiei.

Cu o suprafaţă de aproximativ 2.300 mp, acesta reflectă principiile care definesc Schneider Electric la nivel global: eficienţă, digitalizare, responsabilitate faţă de mediu şi grijă pentru oameni.

Noul spaţiu este complet digitalizat, iar performanţele sale energetice şi climatice pot fi monitorizate în timp real datorită soluţiilor software dezvoltate chiar de companie. Astfel, Zeigo urmăreşte amprenta de carbon şi evoluţia planurilor de decarbonizare, în timp ce Resource Advisor oferă o imagine completă asupra consumului de energie şi a emisiilor de CO₂. Toate aceste date sunt afişate transparent, pe ecranele din birou, astfel încât atât echipa, cât şi vizitatorii pot vedea live rezultatele eforturilor de sustenabilitate ale companiei.

Clădirea în care funcţionează noul sediu este certificată BREEAM Excellent, pentru performanţe ridicate în utilizarea eficientă a resurselor şi în managementul sustenabil şi WELL Platinum, cea mai înaltă distincţie globală în ceea ce priveşte sănătatea şi starea de bine a ocupanţilor. Tot spaţiul funcţionează exclusiv pe bază de energie regenerabilă, ceea ce asigură emisii Scope 2 zero. Prin design şi tehnologie, sediul îmbină confortul cu responsabilitatea faţă de mediul înconjurător, inclusiv prin sisteme inteligente de iluminat, climatizare, calitate a aerului şi gestionare a luminii naturale, toate automatizate pentru un consum optim şi o pentru experienţă de lucru cât mai plăcută.

Un element cheie al noului sediu este integrarea tehnologiilor verzi care susţin ambiţiile de decarbonizare ale companiei. În acest sens, clădirea beneficiază de infrastructură solară şi de un sistem complet dedicat mobilităţii electrice.

Conform comunicatului, printre tehnologiile implementate în noul sediu, se numără:

- 12 panouri fotovoltaice, 5.46 kWp putere instalată

- Baterii de stocare de 16 kWh

- Economii anuale estimate: 5.84 MWh

- Energia solară va alimenta inclusiv logo-urile iluminante ale companiei

- 10 staţii EVlink Pro AC (11 kW) pentru încărcarea vehiculelor electrice

- Integrare cu EV Charging Expert pentru monitorizare, rezervări şi optimizare în timp real

Aceste soluţii susţin planul Schneider Electric România de transformare treptată a flotei auto, în viitorul apropiat, într-o flotă 100% electrică, consolidând angajamentul companiei faţă de reducerea impactului asupra mediului.

Inaugurarea sediului marchează un moment important pentru echipa Schneider Electric România. Noul spaţiu oferă zone de lucru adaptate nevoilor actuale de colaborare, creativitate şi flexibilitate, într-un mediu care pune pe primul loc confortul angajaţilor şi calitatea experienţei la birou.

„Deschidem uşile unui spaţiu care reflectă cine suntem şi direcţia în care mergem: o companie orientată spre viitor, pentru care sustenabilitatea, inovaţia şi grija faţă de oameni sunt priorităţi reale. Noul nostru sediu nu este doar un birou inteligent, ci o demonstraţie concretă a angajamentului Schneider Electric faţă de eficienţă şi respect pentru climă. Este un loc în care tehnologia prinde viaţă, iar impactul pozitiv se poate vedea şi măsura în timp real.”

Prin acest nou sediu, Schneider Electric România îşi reconfirmă rolul de lider în domeniul eficienţei energetice şi al sustenabilităţii, demonstrând că un viitor mai verde nu se construieşte doar prin produse şi soluţii, ci şi prin propriul exemplu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 ianuarie
Ediţia din 15.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0891
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3740
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4654
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8684
Gram de aur (XAU)Gram de aur649.3669

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb