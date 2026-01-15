Schneider Electric România a inaugurat oficial noul său sediu central, situat în Bucureşti, în cadrul Globalworth Campus, potrivit unui comunicat al companiei, remis astăzi redacţiei.

Cu o suprafaţă de aproximativ 2.300 mp, acesta reflectă principiile care definesc Schneider Electric la nivel global: eficienţă, digitalizare, responsabilitate faţă de mediu şi grijă pentru oameni.

Noul spaţiu este complet digitalizat, iar performanţele sale energetice şi climatice pot fi monitorizate în timp real datorită soluţiilor software dezvoltate chiar de companie. Astfel, Zeigo urmăreşte amprenta de carbon şi evoluţia planurilor de decarbonizare, în timp ce Resource Advisor oferă o imagine completă asupra consumului de energie şi a emisiilor de CO₂. Toate aceste date sunt afişate transparent, pe ecranele din birou, astfel încât atât echipa, cât şi vizitatorii pot vedea live rezultatele eforturilor de sustenabilitate ale companiei.

Clădirea în care funcţionează noul sediu este certificată BREEAM Excellent, pentru performanţe ridicate în utilizarea eficientă a resurselor şi în managementul sustenabil şi WELL Platinum, cea mai înaltă distincţie globală în ceea ce priveşte sănătatea şi starea de bine a ocupanţilor. Tot spaţiul funcţionează exclusiv pe bază de energie regenerabilă, ceea ce asigură emisii Scope 2 zero. Prin design şi tehnologie, sediul îmbină confortul cu responsabilitatea faţă de mediul înconjurător, inclusiv prin sisteme inteligente de iluminat, climatizare, calitate a aerului şi gestionare a luminii naturale, toate automatizate pentru un consum optim şi o pentru experienţă de lucru cât mai plăcută.

Un element cheie al noului sediu este integrarea tehnologiilor verzi care susţin ambiţiile de decarbonizare ale companiei. În acest sens, clădirea beneficiază de infrastructură solară şi de un sistem complet dedicat mobilităţii electrice.

Conform comunicatului, printre tehnologiile implementate în noul sediu, se numără:

- 12 panouri fotovoltaice, 5.46 kWp putere instalată

- Baterii de stocare de 16 kWh

- Economii anuale estimate: 5.84 MWh

- Energia solară va alimenta inclusiv logo-urile iluminante ale companiei

- 10 staţii EVlink Pro AC (11 kW) pentru încărcarea vehiculelor electrice

- Integrare cu EV Charging Expert pentru monitorizare, rezervări şi optimizare în timp real

Aceste soluţii susţin planul Schneider Electric România de transformare treptată a flotei auto, în viitorul apropiat, într-o flotă 100% electrică, consolidând angajamentul companiei faţă de reducerea impactului asupra mediului.

Inaugurarea sediului marchează un moment important pentru echipa Schneider Electric România. Noul spaţiu oferă zone de lucru adaptate nevoilor actuale de colaborare, creativitate şi flexibilitate, într-un mediu care pune pe primul loc confortul angajaţilor şi calitatea experienţei la birou.

„Deschidem uşile unui spaţiu care reflectă cine suntem şi direcţia în care mergem: o companie orientată spre viitor, pentru care sustenabilitatea, inovaţia şi grija faţă de oameni sunt priorităţi reale. Noul nostru sediu nu este doar un birou inteligent, ci o demonstraţie concretă a angajamentului Schneider Electric faţă de eficienţă şi respect pentru climă. Este un loc în care tehnologia prinde viaţă, iar impactul pozitiv se poate vedea şi măsura în timp real.”

Prin acest nou sediu, Schneider Electric România îşi reconfirmă rolul de lider în domeniul eficienţei energetice şi al sustenabilităţii, demonstrând că un viitor mai verde nu se construieşte doar prin produse şi soluţii, ci şi prin propriul exemplu.