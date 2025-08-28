Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Sectorul auto european cere schimbarea ţintelor privind emisiile de CO2

F.A.
Ziarul BURSA #Internaţional / 28 august

Sectorul auto european cere schimbarea ţintelor privind emisiile de CO2

English Version

Obiectivele Uniunii Europene referitoare la reducerea emisiilor de CO2 ale vehiculelor, inclusiv o reducere cu 100% pentru autoturisme din 2035, nu mai sunt fezabile, au anunţat ieri preşedinţii Asociaţiei constructorilor europeni de automobile şi Asociaţiei furnizorilor europeni de componente auto, transmite Reuters, conform Agerpres.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să se întâlnească cu directorii companiilor din sectorul automotive, în data de 12 septembrie, pentru a discuta viitorul sectorului, care se confruntă cu dubla ameninţare a competiţiei chineze pe segmentul vehiculelor electrice şi a tarifelor vamale americane.

Într-o scrisoare trimisă Ursulei von der Leyen, preşedinţii celor două asociaţii reprezentantive, respectiv directorul general de la constructorul german Mercedes-Benz CEO, Ola Kaellenius, şi Matthias Zink, director pentru grupuri motopropulsoare şi şasiuri la Schaeffler AG, susţin că sunt angajaţi să atingă obiectivul UE referitor la emisii zero în 2050. Cu toate acestea, ei susţin că în prezent producătorii din UE se confruntă cu o dependenţă aproape completă de Asia pentru baterii, precum şi de o infrastructură de încărcare inegală, costuri mari de producţie şi tarife americane.

Cei doi preşedinţi spun că blocul comunitar trebuie să meargă dincolo de obiectivele referitoare la noile vehicule, precum reducerea cu 55% a emisiilor de CO2, comparativ cu nivelul din 2021, pentru autoturisme şi cu 50% pentru utilitare, până în 2030 şi cu 100% pentru ambele categorii până în 2035.

Autoturismele electrice au o pondere de aproape 15% în noile autoturisme din UE, iar în cazul utilitarelor ponderea este de 9%.

"Îndeplinirea ţintelor rigide privind emisiile de CO2 ale autoturismelor şi utilitarelor pentru 2030 şi 2035, pur şi simplu nu mai este fezabilă, în lumea de azi”, declară semnatarii scrisorii., adăugând că obligaţiile legale şi penalităţilor nu vor impulsiona tranziţia.

"Automobilele electrice vor fi vârful de lance, dar trebuie să existe loc şi pentru hibride plug-in, vehicule cu motoare cu combustie cu o eficienţă ridicată, vehicule pe hidrogen şi combustibili decarbonizaţi”, se menţionează în scrisoare.

De asemenea, trebuie revizuite reglementările cu privire la emisiile de CO2 ale camioanelor de mare tonaj şi ale autobuzelor, susţin preşedinţii celor două asociaţii.

În luna martie, Comisia Europeană a dat un răgaz suplimentar constructorilor auto pentru a îndeplini ţintele referitoare la reducerea emisiilor de CO2, stabilite iniţial pentru 2025. De asemenea, membri Partidului Popular European (PPE), cea mai importantă formaţiune din Parlamentul European, au cerut şi ei Uniunii Europene să revină asupra planului său de a interzice vânzarea de noi automobile echipate cu motoare pe combustie începând din anul 2035.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 august

Citeşte Ziarul BURSA din 28 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 august
Ediţia din 28.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0629
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3681
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4137
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8714
Gram de aur (XAU)Gram de aur474.4798

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb