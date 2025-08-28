Sectorul auto european cere schimbarea ţintelor privind emisiile de CO2

English Version

Obiectivele Uniunii Europene referitoare la reducerea emisiilor de CO2 ale vehiculelor, inclusiv o reducere cu 100% pentru autoturisme din 2035, nu mai sunt fezabile, au anunţat ieri preşedinţii Asociaţiei constructorilor europeni de automobile şi Asociaţiei furnizorilor europeni de componente auto, transmite Reuters, conform Agerpres.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să se întâlnească cu directorii companiilor din sectorul automotive, în data de 12 septembrie, pentru a discuta viitorul sectorului, care se confruntă cu dubla ameninţare a competiţiei chineze pe segmentul vehiculelor electrice şi a tarifelor vamale americane.

Într-o scrisoare trimisă Ursulei von der Leyen, preşedinţii celor două asociaţii reprezentantive, respectiv directorul general de la constructorul german Mercedes-Benz CEO, Ola Kaellenius, şi Matthias Zink, director pentru grupuri motopropulsoare şi şasiuri la Schaeffler AG, susţin că sunt angajaţi să atingă obiectivul UE referitor la emisii zero în 2050. Cu toate acestea, ei susţin că în prezent producătorii din UE se confruntă cu o dependenţă aproape completă de Asia pentru baterii, precum şi de o infrastructură de încărcare inegală, costuri mari de producţie şi tarife americane.

Cei doi preşedinţi spun că blocul comunitar trebuie să meargă dincolo de obiectivele referitoare la noile vehicule, precum reducerea cu 55% a emisiilor de CO2, comparativ cu nivelul din 2021, pentru autoturisme şi cu 50% pentru utilitare, până în 2030 şi cu 100% pentru ambele categorii până în 2035.

Autoturismele electrice au o pondere de aproape 15% în noile autoturisme din UE, iar în cazul utilitarelor ponderea este de 9%.

"Îndeplinirea ţintelor rigide privind emisiile de CO2 ale autoturismelor şi utilitarelor pentru 2030 şi 2035, pur şi simplu nu mai este fezabilă, în lumea de azi”, declară semnatarii scrisorii., adăugând că obligaţiile legale şi penalităţilor nu vor impulsiona tranziţia.

"Automobilele electrice vor fi vârful de lance, dar trebuie să existe loc şi pentru hibride plug-in, vehicule cu motoare cu combustie cu o eficienţă ridicată, vehicule pe hidrogen şi combustibili decarbonizaţi”, se menţionează în scrisoare.

De asemenea, trebuie revizuite reglementările cu privire la emisiile de CO2 ale camioanelor de mare tonaj şi ale autobuzelor, susţin preşedinţii celor două asociaţii.

În luna martie, Comisia Europeană a dat un răgaz suplimentar constructorilor auto pentru a îndeplini ţintele referitoare la reducerea emisiilor de CO2, stabilite iniţial pentru 2025. De asemenea, membri Partidului Popular European (PPE), cea mai importantă formaţiune din Parlamentul European, au cerut şi ei Uniunii Europene să revină asupra planului său de a interzice vânzarea de noi automobile echipate cu motoare pe combustie începând din anul 2035.