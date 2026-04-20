Serie A: Juventus bifează a treia victorie consecutivă, 2-0 cu Bologna

Echipa italiană Juventus Torino a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Bologna, în etapa a 33-a din Serie A, potrivit news.ro.

„Bătrâna Doamnă” a deschis scorul încă din minutul 2, prin Jonathan David, iar în partea secundă l-a majorat în minutul 57, prin Khephren Thuram, intrat la pauză. Echipa lui Luciano Spalletti a controlat jocul până la final şi Juventus - Bologna s-a terminat 2-0.

Torinezii sunt pe locul patru în clasament, ultimul care duce în Liga Campionilor, cu 63 de puncte, în timp ce Bologna e a opta, cu 48 de puncte.