Serie A: O nouă victorie pentru Interul lui Chivu, 3-0 împotriva lui Cagliari

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Cagliari, în etapa a 33-a din Serie A, potrivit news.ro.

La Milano, oaspeţii i-au produs primele emoţii lui Chivu, Palestra primind mingea în poziţie bună, dar trimiţând mult peste poartă, în minutul 12, Gazdele au cerut penalti în minutul 24, la contactul din careu dintre Mkhitaryan şi Gaetano (Cagliari), dar arbitrul Matteo Marchetti nu a acordat nimic. Portarul oaspeţilor, Caprile, a respins şutul lui Pio Esposito, din minutul 40 şi a fost scor alb la pauză.

Inter a deblocat însă tabela în minutul 52, când Dimarco a pasat perfect în faţa porţii şi Marcus Thuram a deschis scorul. După patru minute Barella a majorat avantajul echipei lui Chivu, iar Zielinski a închis tabela cu un gol frumos, în minutul 90+4 şi Inter Milano s-a impus cu 3-0 în faţa celor de la Cagliari.

Cu cinci etape rămase din sezon, Inter conduce în clasament, cu 78 de puncte, urmată de Napoli (66 de puncte) şi AC Milan (63 de puncte) - ambele însă nu au jucat încă în etapa a 33-a.

Cagliari e a 16-a în Serie A, cu 33 de puncte.