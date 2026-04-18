Serie A: Sassuolo - Como, scor 2-1

Echipa italiană Sassuolo a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Como, în etapa a 33-a din Serie A, informează news.ro.

Meciul de pe Mapei Stadium s-a decis practic în ultimele minute ale primei reprize. Cristian Volpato a deschis scorul în minutul 42, pentru gazde, apoi Mbala Nzola a majorat avantajul lui Sassuolo, în minutul 44, iar Nico Paz a redus din diferenţă în al doilea minut al prelungirilor. Acesta a fost şi scorul final, Sassuolo - Como 2-1.

Sassuolo are acum 45 de puncte şi este pe locul 9 în Serie A, în timp ce Como rămâne, deocamdată, pe locul 5, cu 58 de puncte.