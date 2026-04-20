Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Simon Peters, eToro: Bitcoin atinge cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie

Piaţa de Capital / 20 aprilie, 19:45

Simon Peters, eToro: Bitcoin atinge cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie

Bitcoin a urcat la 78.400 de dolari săptămâna trecută, atingând cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie, pe fondul creşterii semnificative a apetitului pentru risc pe piaţă, ca urmare a progreselor înregistrate atât de SUA, cât şi de Iran în ceea ce priveşte redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Intrările de capital în fondurile ETF de tip spot pe bitcoin au contribuit, de asemenea, la creşterea preţului acestuia, înregistrându-se vineri intrări de 664 de milioane de dolari, precum şi o presiune de tip „short squeeze” generată de contractele futures, în valoare de 344 de milioane de dolari, care a dus la lichidarea traderilor care pariau pe o scădere.

Din perspectivă tehnică, bitcoin a depăşit acum nivelul de rezistenţă de 76.000 de dolari care a plafonat preţurile în ultimele două luni, deschizând potenţial calea pentru câştiguri suplimentare dacă această tendinţă se menţine.

Privind spre această săptămână, atenţia se va concentra asupra evoluţiilor conflictului dintre SUA şi Iran, înainte de a se îndrepta către macroeconomie, cu preşedintele recent nominalizat al Rezervei Federale, Kevin Warsh, urmând să depună mărturie marţi în faţa Comisiei bancare a Senatului. Orice comentarii ale lui Warsh cu privire la inflaţie şi la traiectoria viitoare a ratei dobânzii Fed ar putea provoca volatilitate.

Pe lângă faptul că a profitat de valul de apetit pentru risc al pieţei în ansamblu, $TIA a fost una dintre monedele cu cea mai mare evoluţie săptămâna trecută, înregistrând o creştere de 32%, în urma implementării actualizării „V8” pe reţeaua de testare Mocha.

Actualizarea are ca scop îmbunătăţirea semnificativă a scalabilităţii, interoperabilităţii şi performanţei reţelei, prin facilitarea transferurilor între chains cu o singură semnătură şi a mesageriei cu verificare de tip "zero knowledge” pentru reţelele construite pe Celestia.

Charles Schwab, una dintre cele mai mari companii de servicii financiare din SUA, cu peste 35 de milioane de utilizatori şi active ale clienţilor de aproape 12 trilioane de dolari, a intrat săptămâna trecută pe pieţele de criptoactive. Compania a lansat tranzacţionarea de tip spot directă pentru bitcoin şi ether.

Acest lucru marchează o schimbare semnificativă pentru gigantul din domeniul brokerajului, care anterior limitase accesul la criptoactive la produse indirecte, precum ETF-urile de tip spot şi contractele futures.

Charles Schwab Premier Bank va acţiona în calitate de custode al criptoactivelor clienţilor. Paxos, un furnizor reglementat de infrastructură blockchain, va oferi servicii de execuţie a tranzacţiilor.

Pentru bitcoin şi ether, acest lucru s-ar putea traduce în miliarde de dolari de cerere nouă în lunile următoare, întrucât investitorii Schwab care ar fi dorit expunere la criptoactive, dar erau reticenţi faţă de bursele offshore, pot acum cumpăra prin intermediul unei interfeţe cu care sunt deja familiarizaţi.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 20.04.2026, 20:21)

    am urmărit un video al unui internaut Patrick Boyle, care o făcut o sinteză cruntă unui „Venchure”, Micro Strategy !

    The Infinite Money Glitch is Broken! 

    :

    vai de falimentul meu ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

20 aprilie
Ediţia din 20.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

