Simon Peters, eToro: Bitcoin atinge cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie

Bitcoin a urcat la 78.400 de dolari săptămâna trecută, atingând cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie, pe fondul creşterii semnificative a apetitului pentru risc pe piaţă, ca urmare a progreselor înregistrate atât de SUA, cât şi de Iran în ceea ce priveşte redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Intrările de capital în fondurile ETF de tip spot pe bitcoin au contribuit, de asemenea, la creşterea preţului acestuia, înregistrându-se vineri intrări de 664 de milioane de dolari, precum şi o presiune de tip „short squeeze” generată de contractele futures, în valoare de 344 de milioane de dolari, care a dus la lichidarea traderilor care pariau pe o scădere.

Din perspectivă tehnică, bitcoin a depăşit acum nivelul de rezistenţă de 76.000 de dolari care a plafonat preţurile în ultimele două luni, deschizând potenţial calea pentru câştiguri suplimentare dacă această tendinţă se menţine.

Privind spre această săptămână, atenţia se va concentra asupra evoluţiilor conflictului dintre SUA şi Iran, înainte de a se îndrepta către macroeconomie, cu preşedintele recent nominalizat al Rezervei Federale, Kevin Warsh, urmând să depună mărturie marţi în faţa Comisiei bancare a Senatului. Orice comentarii ale lui Warsh cu privire la inflaţie şi la traiectoria viitoare a ratei dobânzii Fed ar putea provoca volatilitate.

Pe lângă faptul că a profitat de valul de apetit pentru risc al pieţei în ansamblu, $TIA a fost una dintre monedele cu cea mai mare evoluţie săptămâna trecută, înregistrând o creştere de 32%, în urma implementării actualizării „V8” pe reţeaua de testare Mocha.

Actualizarea are ca scop îmbunătăţirea semnificativă a scalabilităţii, interoperabilităţii şi performanţei reţelei, prin facilitarea transferurilor între chains cu o singură semnătură şi a mesageriei cu verificare de tip "zero knowledge” pentru reţelele construite pe Celestia.

Charles Schwab, una dintre cele mai mari companii de servicii financiare din SUA, cu peste 35 de milioane de utilizatori şi active ale clienţilor de aproape 12 trilioane de dolari, a intrat săptămâna trecută pe pieţele de criptoactive. Compania a lansat tranzacţionarea de tip spot directă pentru bitcoin şi ether.

Acest lucru marchează o schimbare semnificativă pentru gigantul din domeniul brokerajului, care anterior limitase accesul la criptoactive la produse indirecte, precum ETF-urile de tip spot şi contractele futures.

Charles Schwab Premier Bank va acţiona în calitate de custode al criptoactivelor clienţilor. Paxos, un furnizor reglementat de infrastructură blockchain, va oferi servicii de execuţie a tranzacţiilor.

Pentru bitcoin şi ether, acest lucru s-ar putea traduce în miliarde de dolari de cerere nouă în lunile următoare, întrucât investitorii Schwab care ar fi dorit expunere la criptoactive, dar erau reticenţi faţă de bursele offshore, pot acum cumpăra prin intermediul unei interfeţe cu care sunt deja familiarizaţi.