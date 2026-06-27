Simona Bucura-Oprescu a fost aleasă preşedinte al Organizaţiei de Femei a PSD, cu 443 de voturi

Deputatul şi fostul ministru al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a fost aleasă sâmbătă în funcţia de conducere a Organizaţiei de Femei a Partidului Social Democrat (OFSD), în cadrul conferinţei desfăşurate la Palatul Parlamentului, conform informaţiilor citate de AGERPRES. Moţiunea „România pe mâini bune”, singura depusă la conferinţă, a primit 443 de voturi din totalul de 447 exprimate, patru delegate abţinându-se, fără înregistrarea niciunui vot împotrivă, potrivit aceleiaşi surse.

La finalul conferinţei, Bucura-Oprescu a declarat că îşi doreşte ca fiecare membră să aducă ceva în „coşul de încredere” pentru PSD şi să facă mai mult şi mai bine pentru români, conform discursului citat. În intervenţia anterioară votului, fostul ministru a criticat deciziile guvernului din care PSD a făcut parte, subliniind că doar 16% dintre absolvenţii de studii superioare provin din mediul rural, iar elevii din aceste zone au şanse tot mai mici din cauza politicilor de austeritate care taie bursele şi transportul pentru studenţi, potrivit declaraţiei citate de AGERPRES. Ea a afirmat că PSD va susţine politici publice pentru reducerea acestor diferenţe, conform sursei.