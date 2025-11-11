Sindicaliştii cer demiterea ministrului Culturii

English Version

Federaţia CulturMedia trage un semnal de alarmă în legătură cu modul în care Ministerul Culturii gestionează instituţiile culturale publice şi cere demiterea ministrului Andras Demeter, precum şi intervenţia de urgenţă a premierului Ilie Bolojan, a preşedintelui Nicuşor Dan şi a comisiilor parlamentare de cultură, pentru „restabilirea legalităţii şi stabilităţii în sistemul cultural public”. Potrivit unui comunicat, Federaţia CulturMedia, organizaţie sindicală reprezentativă la nivel de sector şi semnatară a Contractului colectiv de muncă pentru instituţiile publice de cultură, acuză conducerea ministerului de destabilizarea sistemului cultural, lipsa dialogului cu specialiştii şi ignoranţă faţă de obligaţiile legale privind transparenţa şi consultarea partenerilor sociali. „Ministerul Culturii a generat impredictibilitate şi blocaje instituţionale, afectând interesul public şi încrederea profesioniştilor din domeniu”, afirmă reprezentanţii CulturMedia.

Federaţia solicită anularea concursurilor de management organizate „în condiţii netransparente” şi reluarea acestora cu respectarea principiilor legale, prin publicarea componenţei comisiilor, a criteriilor şi a justificărilor notelor acordate.

De asemenea, organizaţia cere: respectarea integrală a Contractului colectiv de muncă sectorial; oprirea oricăror demersuri de reorganizare sau desfiinţare a Institutului Naţional al Patrimoniului; iniţierea unei reforme reale a OUG 189/2008, privind managementul instituţiilor de cultură, prin dialog social; autosesizarea autorităţilor competente pentru verificarea respectării legislaţiei muncii şi a transparenţei administrative.

Federaţia atrage atenţia că actuala criză a fost amplificată de „mesaje publice alarmiste privind închiderea muzeelor în weekend, de lipsa fondurilor pentru salarii şi de proceduri netransparente în organizarea concursurilor de management cultural”.

• „Cultura este interes public, nu experiment administrativ”

În apelul adresat Guvernului şi Parlamentului, CulturMedia avertizează că instabilitatea administrativă pune în pericol patrimoniul naţional, afectează imaginea internaţională a României şi provoacă pierderi de specialişti din sistem.

„Cultura este interes public, nu experiment administrativ. Patrimoniul nu este negociabil. Oamenii din cultură nu sunt consumabile. CulturMedia rămâne deschisă dialogului, dar nu poate accepta perpetuarea unui climat de instabilitate şi lipsă de transparenţă”, se arată în documentul transmis premierului Ilie Bolojan şi preşedintelui Nicuşor Dan. Federaţia CulturMedia reprezintă salariaţi din principalele instituţii culturale publice - muzee, teatre, filarmonici, institute de cercetare culturală şi patrimoniu. În ultimele luni, organizaţia a semnalat numeroase disfuncţionalităţi în sistemul cultural, inclusiv blocaje bugetare, proceduri administrative incoerente şi lipsa de comunicare între minister şi instituţiile din subordine.