Siria: Armata a preluat controlul asupra oraşului Deir Hafer

Armata siriană a anunţat sâmbătă dimineaţă că a preluat controlul asupra oraşului Deir Hafer, la est de Alep, pe care forţele kurde au fost de acord să îl evacueze cu o zi înainte în urma luptelor recente din această regiune din nordul Siriei, transmite AFP.

Armata a anunţat că a preluat "controlul militar deplin" asupra oraşului Deir Hafer într-un comunicat difuzat la televiziunea de stat, în timp ce un corespondent AFP a văzut trupe desfăşurate în oraş.

Armata siriană anunţase anterior, sâmbătă, că a început să intre într-o zonă din nordul Siriei, la est de Alep.

Într-un moment în care este angajat într-un conflict cu forţele kurde care controlează nordul ţării, preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a anunţat vineri seară recunoaşterea prin decret a drepturile naţionale ale kurzilor, a căror limbă va fi acum oficială.

Şeful statului a afirmat că populaţia kurdă constituie o "parte integrantă" a Siriei care a suferit decenii de marginalizare şi opresiune sub regimurile anterioare.

Minoritatea kurdă a profitat de haosul războiului civil (2011-2024) pentru a cuceri vaste teritorii în nordul şi nord-estul Siriei - inclusiv câmpuri de petrol şi gaze - după ce a învins gruparea jihadistă Stat Islamic cu sprijinul unei coaliţii multinaţionale.

Săptămâna trecută au izbucnit lupte între armata siriană şi forţele kurde din Alep, unde acestea din urmă au fost alungate din cele două cartiere pe care le controlau.

Forţele siriene au adunat apoi întăriri semnificative în regiunea Deir Hafer, la aproximativ 50 de kilometri est de Alep, şi au ordonat Forţelor Democratice Siriene (SDF), dominate de kurzi, să evacueze o zonă situată între această regiune şi râul Eufrat, mai la est.

Comandantul SDF, Mazloum Abdi, a anunţat o retragere planificată, care urma să înceapă sâmbătă dimineaţa. Cu puţin timp înainte, armata anunţase că bombardează poziţiile kurde din regiune după ce a emis avertismente pentru civili, în timp ce SDF a raportat "bombardamente intense". Armata acordase civililor o perioadă de graţie pentru a evacua zona aflată sub controlul SDF, iar peste 4.000 dintre aceştia au fugit, potrivit autorităţilor siriene.

În paralel, emisarul american în Siria, Tom Barrack, şi şeful forţelor kurde din Siria, Mazloum Abdi, au sosit sâmbătă la Erbil pentru o întâlnire, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul preşedinţiei regiunii Kurdistan din Irak.

Barrack urma să se întâlnească cu liderul kurd Massoud Barzani, apoi cu Mazloum Abdi, şeful SDF, şi cu Nechirvan Barzani, preşedintele Kurdistanului irakian, potrivit sursei.

Această întâlnire are loc, aşadar, pe fundalul ciocnirilor dintre armata siriană şi forţele kurde din nordul Siriei, în timp ce stagnează negocierile dintre Damasc şi kurzi pentru implementarea acordului semnat în martie 2025, care vizează integrarea instituţiilor lor civile şi militare în statul sirian.

Tot sâmbătă, kurzii sirieni au declarat că decretul prezidenţial publicat vineri care face din kurdă o limbă oficială şi garantează acestei minorităţi drepturile naţionale, este un prim pas, însă insuficient.

Decretul preşedintelui Ahmed al-Sharaa este "un prim pas, dar nu răspunde aspiraţiilor şi speranţelor poporului kurd", a declarat administraţia kurdă din nordul şi nord-estul Siriei într-un comunicat.

Drepturile trebuie protejate "prin constituţii permanente care exprimă voinţa poporului şi a tuturor componentelor sale" şi nu prin "decrete temporare", se adaugă în comunicat.