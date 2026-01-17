Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Siria: Armata a preluat controlul asupra oraşului Deir Hafer

T.B.
Internaţional / 17 ianuarie, 12:06

Siria: Armata a preluat controlul asupra oraşului Deir Hafer

Armata siriană a anunţat sâmbătă dimineaţă că a preluat controlul asupra oraşului Deir Hafer, la est de Alep, pe care forţele kurde au fost de acord să îl evacueze cu o zi înainte în urma luptelor recente din această regiune din nordul Siriei, transmite AFP.

Armata a anunţat că a preluat "controlul militar deplin" asupra oraşului Deir Hafer într-un comunicat difuzat la televiziunea de stat, în timp ce un corespondent AFP a văzut trupe desfăşurate în oraş.

Armata siriană anunţase anterior, sâmbătă, că a început să intre într-o zonă din nordul Siriei, la est de Alep.

Într-un moment în care este angajat într-un conflict cu forţele kurde care controlează nordul ţării, preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a anunţat vineri seară recunoaşterea prin decret a drepturile naţionale ale kurzilor, a căror limbă va fi acum oficială.

Şeful statului a afirmat că populaţia kurdă constituie o "parte integrantă" a Siriei care a suferit decenii de marginalizare şi opresiune sub regimurile anterioare.

Minoritatea kurdă a profitat de haosul războiului civil (2011-2024) pentru a cuceri vaste teritorii în nordul şi nord-estul Siriei - inclusiv câmpuri de petrol şi gaze - după ce a învins gruparea jihadistă Stat Islamic cu sprijinul unei coaliţii multinaţionale.

Săptămâna trecută au izbucnit lupte între armata siriană şi forţele kurde din Alep, unde acestea din urmă au fost alungate din cele două cartiere pe care le controlau.

Forţele siriene au adunat apoi întăriri semnificative în regiunea Deir Hafer, la aproximativ 50 de kilometri est de Alep, şi au ordonat Forţelor Democratice Siriene (SDF), dominate de kurzi, să evacueze o zonă situată între această regiune şi râul Eufrat, mai la est.

Comandantul SDF, Mazloum Abdi, a anunţat o retragere planificată, care urma să înceapă sâmbătă dimineaţa. Cu puţin timp înainte, armata anunţase că bombardează poziţiile kurde din regiune după ce a emis avertismente pentru civili, în timp ce SDF a raportat "bombardamente intense". Armata acordase civililor o perioadă de graţie pentru a evacua zona aflată sub controlul SDF, iar peste 4.000 dintre aceştia au fugit, potrivit autorităţilor siriene.

În paralel, emisarul american în Siria, Tom Barrack, şi şeful forţelor kurde din Siria, Mazloum Abdi, au sosit sâmbătă la Erbil pentru o întâlnire, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul preşedinţiei regiunii Kurdistan din Irak.

Barrack urma să se întâlnească cu liderul kurd Massoud Barzani, apoi cu Mazloum Abdi, şeful SDF, şi cu Nechirvan Barzani, preşedintele Kurdistanului irakian, potrivit sursei.

Această întâlnire are loc, aşadar, pe fundalul ciocnirilor dintre armata siriană şi forţele kurde din nordul Siriei, în timp ce stagnează negocierile dintre Damasc şi kurzi pentru implementarea acordului semnat în martie 2025, care vizează integrarea instituţiilor lor civile şi militare în statul sirian.

Tot sâmbătă, kurzii sirieni au declarat că decretul prezidenţial publicat vineri care face din kurdă o limbă oficială şi garantează acestei minorităţi drepturile naţionale, este un prim pas, însă insuficient.

Decretul preşedintelui Ahmed al-Sharaa este "un prim pas, dar nu răspunde aspiraţiilor şi speranţelor poporului kurd", a declarat administraţia kurdă din nordul şi nord-estul Siriei într-un comunicat.

Drepturile trebuie protejate "prin constituţii permanente care exprimă voinţa poporului şi a tuturor componentelor sale" şi nu prin "decrete temporare", se adaugă în comunicat.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Kurzii si-au atins obiectivul
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.01.2026, 12:31)

    kurda limba oficiala,anul nou n owruz probabil ca ziua de 21 martie era sarbatorita in intreaga lume ca ziua de Anul Nou , acum in Persia , pentru ca pe 21 martie ziau devenea mai mare decat noaptea si totul se trezea la viata, crimanlii crestini au interzis aceste doua sarbatori 20-25 decembrie, cand ziua incepe sa creasca si au transformat aceasta perioada in nastera ovreului pe 25 decembrie ,iar pe 25 martie (au confiscat 21 martie) buna vestire o ovreiaca a ramas posibil insarcinata la fel ca milioanele de femei din intrega lume.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 ianuarie
Ediţia din 16.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0894
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3816
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4663
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8745
Gram de aur (XAU)Gram de aur648.8063

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb