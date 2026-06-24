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Sondaj eToro: Investitorii români susţin Statele Unite în competiţia pentru inteligenţa artificială

A.M.
Macroeconomie / 24 iunie, 13:54

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Investitorii individuali de la nivel global plasează China înaintea Statelor Unite ale Americii în competiţia pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale, însă publicul din România susţine în continuare companiile americane, conform unui comunicat de presă transmis de compania de investiţii eToro, remis redacţiei.

Un sondaj realizat pe un eşantion de 11.000 de participanţi din 13 ţări arată că 47% dintre respondenţi văd statul asiatic drept viitor lider tehnologic, iar 46% optează pentru Statele Unite. Pe plan local, situaţia diferă. Peste jumătate dintre investitorii români (53%) mizează pe firmele americane pentru dominarea acestui sector. China se clasează pe locul secund cu 46% din preferinţe, iar Europa ocupă poziţia a treia cu un procent de 29%, conform sursei citate.

„Investitorii români continuă să considere Statele Unite ca fiind în avangarda dezvoltării AI. Investiţiile uriaşe în capacităţile centrelor de date, accesul la cele mai noi tehnologii şi puterea financiară sunt câteva dintre elementele care ar putea face ca firmele americane să fie considerate favorite în cursa pentru AI”, declară Bogdan Maioreanu, analist de piaţă la eToro pentru România, se arată în comunicatul de presă.

Sondaj eToro: Investitorii români susţin Statele Unite în competiţia pentru inteligenţa artificială

La nivel global, diferenţa dintre randamentele estimate ale pieţelor bursiere din Statele Unite şi China scade de la 21% la doar 6%. În acelaşi timp, proporţia investitorilor cu expunere pe acţiuni chinezeşti ajunge la 12% în trimestrul al doilea din anul 2026, valoare aproape dublă faţă de intervalul similar din 2024. În România, publicul abordează piaţa asiatică mult mai precaut. Procentul investitorilor locali cu plasamente în companii din China urcă la 8% în prezent, în timp ce preferinţa pentru acţiunile europene creşte la 42%, potrivit sursei menţionate.

„Platformele americane cu capitalizare foarte mare şi producătorii de cipuri rămân în centrul tranzacţiilor legate de AI, de la Nvidia şi Microsoft până la Alphabet şi Amazon. Însă investitorii recunosc, de asemenea, că China şi-a construit un ecosistem propriu puternic în domeniul AI, cu Alibaba, Tencent şi Baidu, precum şi o prezenţă semnificativă în infrastructura cloud, producţia avansată şi aplicaţiile destinate consumatorilor. Acest lucru ajută la explicarea motivului pentru care investitorii individuali pot rămâne expuşi la piaţa americană, considerând în acelaşi timp China un concurent credibil pentru poziţia de lider în domeniul AI”, declară Lale Akoner, strategul pentru piaţă globală al eToro, se arată în comunicatul de presă.

Deşi interesul pentru Asia creşte, aşteptările privind preţurile acţiunilor de profil se temperează. Procentul persoanelor care anticipează noi creşteri pe bursă în domeniul inteligenţei artificiale coboară la 44% în anul 2026. Investitorii devin selectivi şi caută oportunităţi de profit în rândul marilor platforme tehnologice, al firmelor producătoare de semiconductori şi al companiilor de securitate cibernetică, conform sursei citate.

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