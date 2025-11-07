Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte al PSD cu 99,18% din voturi

Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, preşedinte al Partidului Social Democrat, în cadrul Congresului organizat la Romexpo. Potrivit datelor anunţate, Grindeanu a obţinut 2.787 de voturi pentru dintr-un total de 2.810 voturi exprimate, ceea ce reprezintă 99,18% din sufragiile delegate.

De asemenea, s-au înregistrat 8 abţineri şi 15 voturi împotrivă. Grindeanu a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al partidului.