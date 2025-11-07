Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte al PSD cu 99,18% din voturi

Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, preşedinte al Partidului Social Democrat, în cadrul Congresului organizat la Romexpo. Potrivit datelor anunţate, Grindeanu a obţinut 2.787 de voturi pentru dintr-un total de 2.810 voturi exprimate, ceea ce reprezintă 99,18% din sufragiile delegate.
De asemenea, s-au înregistrat 8 abţineri şi 15 voturi împotrivă. Grindeanu a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al partidului.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 16:38)
Ciolanu ciolanu, numai Ceausescu mai era unicul candidat, ca sa vezi si sa nu crezi, nu puneti mitraliera si pa asta in ziua de Craciun ?? nu nu, sa traiasca mai avem nevoie de o putinà !
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 16:41)
CeascÁ avea 100%, serios! , care au fost aia care au stat in calea lui, trebuie trasi in teapa :)))))