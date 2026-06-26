SpaceX va construi o conductă de gaze naturale pentru alimentarea rachetelor Starship

SpaceX intenţionează să înceapă luna viitoare construcţia unei conducte de gaze naturale de aproximativ 13 kilometri, denumită ”Starpipe”, care va alimenta baza sa de lansare Starbase din statul Texas, informează news.ro.

Proiectul face parte din planurile companiei lui Elon Musk de a accelera ritmul lansărilor rachetei Starship, potrivit unor documente depuse la autorităţile din Texas.

Conducta ar urma să intre în funcţiune până la 26 ianuarie 2027 şi va fi construită de filiala Lone Star Mineral Development. Ea va transporta gaze naturale către complexul Starbase, unde acestea vor fi transformate în metan lichid, combustibilul utilizat de racheta Starship.

Planul reflectă ambiţia SpaceX de a creşte semnificativ numărul lansărilor. Racheta Starship, înaltă de aproximativ 40 de etaje şi proiectată pentru reutilizare completă, consumă circa 2,4 milioane de litri de metan lichid la fiecare lansare. În prezent, acest combustibil este transportat cu sute de camioane-cisternă, un proces lent şi costisitor, incompatibil cu obiectivul companiei de a efectua zeci, apoi sute şi, pe termen foarte lung, chiar mii de lansări anual.

Starship este considerată esenţială pentru extinderea reţelei de sateliţi Starlink, lansarea viitoarelor centre de date orbitale dedicate inteligenţei artificiale şi, în perspectivă, pentru transportul astronauţilor spre Lună şi Marte.

Proiectul conductei ar putea reprezenta doar primul pas dintr-un plan mai amplu. Reuters arată că SpaceX analizează de mai mulţi ani posibilitatea de a exploata propriile zăcăminte de gaze naturale în Texas. Preşedinta companiei, Gwynne Shotwell, declara recent că SpaceX intenţionează să construiască infrastructura necesară pentru producerea propriului combustibil şi analizează inclusiv oportunitatea forării unor sonde de gaze.

Experţii din industrie avertizează însă că exploatarea gazelor naturale reprezintă un domeniu complet nou pentru companie. Totuşi, chiar dacă aceste planuri nu se vor concretiza, conducta Starpipe ar asigura aprovizionarea necesară pentru creşterea ritmului lansărilor.

Potrivit documentelor analizate de Reuters, SpaceX a semnat din 2023 peste 100 de contracte de concesiune pentru terenuri cu proprietari din Texas. Conducta va porni din apropierea Portului Brownsville, unde compania negociază închirierea unui teren de aproximativ 34 de hectare pentru o perioadă de 50 de ani.

Planurile depuse la autorităţile americane arată că la Starbase va fi construită şi o instalaţie de lichefiere a gazelor naturale, astfel încât metanul lichid necesar lansărilor să fie produs direct la baza spaţială.

Strategia confirmă politica SpaceX de a controla cât mai multe verigi ale propriului lanţ de aprovizionare, de la producerea combustibilului până la lansarea rachetelor şi dezvoltarea infrastructurii spaţiale. Potrivit prospectului de listare al companiei, obiectivul pe termen lung este desfăşurarea unei constelaţii de mii de sateliţi alimentaţi cu energie solară şi dedicaţi aplicaţiilor de inteligenţă artificială.