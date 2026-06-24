Speedwell: STRABAG devine primul chiriaş al Queens District

STRABAG, ales antreprenor general pentru dezvoltarea clădirilor rezidenţiale şi de birouri ale QUEENS District începe lucrările pe şantier. La finalizare, STRABAG îşi va reloca sediul central din Bucureşti în cadrul ansamblului, potrivit unui comunicat al Speedwell, remis astăzi redacţiei.

Conform sursei citate, STRABAG va ocupa aproximativ 4.600 mp pe trei etaje în clădirea A, devenind astfel şi primul chiriaş-ancoră semnat în cadrul proiectului.

Ansamblul QUEENS District va integra funcţiuni office, rezidenţiale, comerciale şi zone de acces public într-un ecosistem urban unitar, conceput în jurul conectivităţii, sustenabilităţii şi valorii pe termen lung.

Componenta office a ansamblului va livra aproximativ 22.500 mp de spaţii de birouri disponibile pentru închiriere, în timp ce întregul ansamblu mixed-use va depăşi 45.000 mp suprafaţă construită.

Pe lângă componenta de birouri, ansamblul va include 237 de unităţi rezidenţiale şi aproximativ 2.500 mp de spaţii comerciale şi servicii, organizate în jurul unei curţi interioare deschise publicului şi al unor zone verzi generoase, concepute pentru relaxare, interacţiune şi viaţă urbană activă.

Ansamblul este situat pe Şoseaua Pipera, în inima cartierului de afaceri Floreasca-Barbu Văcărescu şi beneficiază de o conectivitate excelentă către toate mijloacele de transport în comun. Două staţii de metrou de pe magistrala M2, Aurel Vlaicu şi Pipera, se află la aproximativ 10-13 minute de mers pe jos, în timp ce mai multe linii de autobuz (112, 135 şi 343) au staţii amplasate chiar în faţa ansamblului QUEENS District, asigurând conexiuni rapide către nordul, centrul, estul şi vestul Capitalei.

Pentru angajaţii care vor lucra în complex a fost gândit un design care pun accentul pe confort şi sănătate, prin aport permanent de aer proaspăt 100%, ferestre cu deschidere şi monitorizare continuă a calităţii mediului interior, inclusiv a nivelurilor de CO₂ şi umiditate, pentru un confort sporit şi un mediu de lucru mai sănătos.

„În calitate de antreprenor general, suntem încântaţi să contribuim la dezvoltarea unui ansamblu care reflectă multe dintre tendinţele care conturează viitorul construcţiilor urbane: integrarea destinaţiilor mixte, standarde tehnice ridicate, eficienţă energetică, sustenabilitate şi funcţionalitate pe termen lung. QUEENS District este genul de ansamblu în care ingineria, arhitectura şi experienţa de zi cu zi a celor care utilizează spaţiul sunt concepute să funcţioneze în armonie încă de la început, iar rolul nostru este să transformăm această viziune în realitate.

În acelaşi timp, STRABAG îşi va muta sediul central din Bucureşti în cartierul QUEENS District, în baza unui contract separat de închiriere pe termen lung. Conceptul viitorului spaţiu de lucru promovează colaborarea între echipe, eficienţa operaţională, accesibilitatea, flexibilitatea şi obiectivele de sustenabilitate, în concordanţă cu planurile de dezvoltare pe termen lung ale companiei”, a declarat Bogdan Mărginean, Director Tehnic General al STRABAG România.

QUEENS District integrează 282 de locuri de parcare subterane, oferind un raport competitiv de 1 loc de parcare la 88 mp, alături de infrastructură dedicată încărcării vehiculelor electrice şi sisteme inteligente de management al parcării. La suprafaţă, însă, experienţa este în întregime pietonală, întreaga circulaţie fiind proiectată în jurul oamenilor, mai degrabă decât al maşinilor.

Proiectat pentru a funcţiona cu zero emisii locale de carbon, QUEENS District Office se află printre puţinele dezvoltări office din Bucureşti care au obţinut certificarea BREEAM Excellent încă din faza de proiectare. Clădirea este complet electrificată şi alimentată din surse regenerabile de energie, susţinute de panouri fotovoltaice şi de o infrastructură energetică de înaltă eficienţă. Conceptul tehnic este construit în jurul tehnologiei pompelor de căldură integrate într-un sistem HVAC cu 4 ţevi şi gestionate printr-un sistem personalizat de tipul Building Management, asigurând atât precizie, cât şi adaptabilitate în operare.

Clădirea este proiectată pentru a atinge un consum de energie primară de aproximativ 51 kWh/mp/an, depăşind cerinţele nZEB cu peste 40%, în timp ce monitorizarea inteligentă şi optimizarea tuturor sistemelor pot reduce consumul de energie cu până la 36%. Acest lucru conduce la costuri operaţionale semnificativ mai reduse, cu economii estimate de aproximativ 40% la utilităţi comparativ cu clădirile de birouri convenţionale de clasă A şi costuri de mentenanţă estimate la aproximativ 3-3,5 euro/mp, mult sub media pieţei.

QUEENS District este dezvoltat de SPEEDWELL ca un ecosistem urban orientat spre viitor, care reuneşte spaţii de birouri de înaltă performanţă, locuinţe premium şi o componentă de retail atent selectată într-un cadru integrat şi coerent. Livrarea ansamblului este estimată pentru primul trimestru al anului 2028.

„Ne bucurăm în mod deosebit să primim STRABAG în QUEENS District nu doar în calitate de constructor al ansamblului, ci şi ca prima companie care alege acest loc pentru viitorul său sediu. Pentru noi, această decizie depăşeşte o tranzacţie standard de închiriere. Atunci când o companie cu expertiza tehnică a STRABAG şi cu experienţa unor dezvoltări majore la nivel european alege să îşi desfăşoare activitatea în cadrul ansamblului pe care îl şi construieşte, vorbim despre o validare puternică a viziunii şi a standardelor pe care le-am urmărit încă de la început. QUEENS District a fost conceput în jurul unei idei foarte clare: să creeze un loc care funcţionează mai bine pentru oameni în viaţa reală, nu doar pe hârtie. Un ansamblu în care performanţa, sustenabilitatea, accesibilitatea, funcţiile comerciale, rezidenţiale şi de birouri nu sunt tratate separat, ci construite pentru a se susţine reciproc în mod natural. Decizia STRABAG confirmă ceea ce QUEENS District şi-a propus încă de la primele schiţe: să atragă companii cu standarde înalte, viziune pe termen lung şi o preocupare reală pentru calitatea experienţei oferite propriilor echipe.”, a declarat Maria Jianu, Leasing Director SPEEDWELL.

„Avem încredere deplină în calitatea şi performanţa ansamblului QUEENS District, iar parteneriatul cu STRABAG ne oferă certitudinea că tot ceea ce ne-am propus va fi realizat la cele mai înalte standarde. Expertiza tehnică, disciplina şi abordarea inovatoare a echipei STRABAG sunt calităţile care fac din acest parteneriat alegerea potrivită pentru a da viaţă acestui ansamblu exact aşa cum ne-am dorit”, a adăugat Bogdan Barabulă, director tehnic la SPEEDWELL.