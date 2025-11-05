Spitalul Nasser din Gaza a anunţat primirea a 15 trupuri palestiniene după transferul rămăşiţelor militarului Itay Chen

Spitalul Nasser din sudul Fâşiei Gaza a anunţat miercuri că a primit cadavrele a 15 palestinieni, în cadrul unui nou schimb de rămăşiţe între Hamas şi Israel, potrivit AFP.

Instituţia medicală a precizat că aceasta este „cea de-a zecea serie de rămăşiţe ale unor martiri palestinieni” sosită în cadrul acordului de încetare a focului dintre cele două părţi. În total, 285 de rămăşiţe au fost predate Fâşiei Gaza de la intrarea în vigoare a armistiţiului, pe 10 octombrie.

Schimbul a avut loc după ce Hamas a predat marţi autorităţilor israeliene rămăşiţele militarului israeliano-american Itay Chen, decedat la vârsta de 19 ani. Până acum, din cele 28 de cadavre ale ostaticilor pe care Hamas s-a angajat să le returneze, 21 au fost restituite, iar Israelul solicită predarea celorlalte şapte.

În acelaşi context, Hamas acuză Israelul că refuză să transmită listele cu numele palestinienilor ale căror trupuri sunt returnate în enclavă, complicând procesul de identificare. Rudele persoanelor dispărute au declarat că, în unele cazuri, corpurile predate erau „foarte greu de recunoscut”.

Acordul dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană prevede schimburi succesive de ostatici şi deţinuţi, precum şi transferul rămăşiţelor victimelor, în încercarea de a menţine armistiţiul fragil instaurat luna trecută.