Statele Unite a acuzat Iranul că a planificat asasinarea ambasadoarei statului Israel în Mexic

Statele Unite au acuzat vineri Iranul că ar fi planificat asasinarea ambasadoarei Israelului în Mexic, Einat Kranz-Neiger, într-o tentativă de a extinde conflictul cu statul israelian în afara Orientului Mijlociu, potrivit agenţiei AFP.

„Complotul a fost dejucat şi nu reprezintă, în prezent, o ameninţare”, a declarat un oficial american sub protecţia anonimatului.

Washingtonul consideră acest incident drept ultima acţiune dintr-o serie de tentative ale Teheranului de a exporta conflictul cu Israelul în alte regiuni, inclusiv în America Latină, unde Iranul este suspectat de cooperări cu grupări proxy şi reţele clandestine.

Autorităţile mexicane nu au oferit, până la acest moment, detalii suplimentare despre investigaţie