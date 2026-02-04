STRABAG modernizează DJ 691 în Timiş: 29 km de drum cu tehnologii digitale şi materiale reciclate

STRABAG implementează proiectul de modernizare a DJ 691, un drum judeţean de 29,08 km în judeţul Timiş, între km 13+674 şi km 42+754, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Proiectul, finanţat prin Programul Regional Vest 2021-2027 şi derulat pentru Consiliul Judeţean Timiş, are o valoare de 84,3 milioane lei (fără TVA) şi urmăreşte creşterea mobilităţii şi conectivităţii în zonă, inclusiv legătura cu autostrada A1, se arată în comunicat.

Conform comunicatului, lotul al proiectului presupune reabilitarea a aproape 199.000 mp de carosabil, frezarea a circa 189.000 mp de asfalt existent şi aşternerea a peste 60.000 tone de asfalt, precum şi execuţia a 98 de intersecţii, a unui sens giratoriu şi a drumurilor de acces. Sunt incluse şi facilităţi pentru traficul local, cum ar fi 12 staţii de autobuz, cinci parcări şi trei platforme de cântărire auto, precum şi două treceri la nivel cu calea ferată, subliniază sursa menţionată.

Un element de noutate al proiectului este utilizarea reciclării in-situ, prin care asfaltul frezat este reutilizat în stratul de bază al drumului, reducând consumul de materii prime şi impactul asupra mediului, potrivit sursei citate. În plus, STRABAG foloseşte instrumente digitale, precum BIM şi controlul maşinilor, pentru planificare, coordonare şi monitorizarea calităţii lucrărilor, se adaugă în comunicat.

Manager Technical Business Unit al STRABAG România, Richard Mihai, a declarat: „DJ 691 este un proiect complex care combină lucrări de infrastructură extinse cu metode de construcţie durabile şi tehnologii digitale pentru controlul execuţiei. Echipa noastră locală din Timişoara livrează proiectul cu accent pe calitate, siguranţă şi predictibilitate”, potrivit comunicatului remis redacţiei.