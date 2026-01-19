Studiu Accenture: 91% dintre liderii de business europeni anticipează o creştere a veniturilor în 2026, pe fondul accelerării investiţiilor în AI

91% dintre liderii de business din Europa se aşteaptă la o creştere a veniturilor în 2026, în contextul intensificării investiţiilor în inteligenţă artificială, arată o nouă cercetare Accenture publicată în raportul Pulse of Change, înaintea Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Potrivit studiului amintit, executivii europeni intră în 2026 cu un nivel ridicat de optimism, chiar dacă 82% dintre aceştia anticipează un grad mai mare de schimbare la nivel economic, geopolitic, tehnologic şi social. În acelaşi timp, încrederea în creşterea veniturilor pe pieţele interne a ajuns la 91%, în creştere cu 5 puncte procentuale faţă de ediţia anterioară a sondajului, cele mai mari creşteri fiind raportate în Franţa (+22 pp), Ţările de Jos (+17 pp) şi Marea Britanie (+5 pp).

Inteligenţa artificială rămâne o prioritate strategică majoră pentru organizaţiile europene. 84% dintre acestea intenţionează să îşi majoreze investiţiile în AI în 2026, cu cele mai ridicate niveluri de optimism în Irlanda (94%), Italia (92%) şi Germania (87%). Totodată, 80% dintre liderii europeni consideră că AI va genera mai multă valoare prin creşterea veniturilor decât prin reducerea costurilor, semn al maturizării utilizării acestei tehnologii, a relatat sursa citată.

„Cel mai recent raport Pulse of Change confirmă ceea ce auzim de la clienţii noştri din întreaga Europă: dorinţa de a accelera investiţiile în AI este foarte puternică. Însă cercetarea transmite şi un semnal de alarmă clar, dacă nu îi implicăm pe oameni în acest proces, valoarea completă a AI va rămâne inaccesibilă. Nu este vorba doar despre competenţe tehnice, ci şi despre mentalitate şi cultură organizaţională. Adevărata divizare nu este între cei calificaţi şi cei necalificaţi, ci între cei care folosesc AI şi cei care sunt izolaţi de ea”, a declarat Mauro Macchi, CEO Accenture pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, în comunicat.

În paralel, cercetarea evidenţiază un decalaj tot mai pronunţat între percepţiile echipelor de top management şi cele ale angajaţilor în ceea ce priveşte nivelul de pregătire pentru utilizarea inteligenţei artificiale. În timp ce 84% dintre liderii executivi europeni îşi exprimă încrederea în potenţialul AI de a genera un impact semnificativ asupra businessului, doar 61% dintre angajaţi spun că experienţa lor directă cu aceste tehnologii le-a consolidat aceeaşi convingere, a informat sursa menţionată.

Diferenţele sunt şi mai vizibile la nivel operaţional, doar un sfert dintre angajaţi (25%) afirmă că pot utiliza instrumente de AI cu încredere în activitatea lor de zi cu zi, ceea ce indică nu doar un deficit de competenţe, ci şi necesitatea unei comunicări mai consistente, a accesului extins la instrumente adecvate şi a unui sprijin continuu pentru adoptarea eficientă a AI la nivelul întregii organizaţii, conform celor relatate de comunicat.

De asemenea, doar 14% dintre angajaţi sunt pe deplin de acord că liderii au comunicat clar modul în care AI va influenţa forţa de muncă, inclusiv schimbările de roluri şi competenţe necesare. Deşi 95% dintre liderii europeni consideră că angajaţii au pregătirea de bază necesară pentru a utiliza AI eficient, doar 46% dintre angajaţi împărtăşesc această percepţie, a transmis comunicatul de presă.