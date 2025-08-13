Studiu BCG: Clienţii ultra-high-end, doar 0,1% din piaţă, generează peste o treime din valoarea globală a luxului

Boston Consulting Group (BCG) arată, în cea de-a 11-a ediţie a raportului Altagamma Consumer & Retail Insight, că segmentul ultra-high-end - reprezentând doar 0,1% din totalul consumatorilor - concentrează 37% din valoarea globală a pieţei de lux, fiind motorul principal al creşterii în următoarele 18 luni, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Aceşti clienţi cheltuiesc, în medie, peste 50.000 de euro anual pe bunuri şi servicii premium, ajungând la 360.000 de euro pentru lux personal (bijuterii, ceasuri, modă, parfumuri, cosmetice) şi la 500.000 de euro dacă sunt incluse automobilele premium, wellness şi longevitatea. Domenii precum designul interior (71% din piaţă), vinurile şi băuturile fine (66%) sau bijuteriile şi ceasurile (34%) sunt dominate de acest segment.

Raportul evidenţiază o scădere a ponderii consumatorilor „aspiraţionali” - cei cu cheltuieli sub 5.000 de euro anual pe lux - de la 74% în 2013 la 61% în prezent, cu un recul al achiziţiilor vizibil mai ales în China (45%). Creşterea este impulsionată de segmente cu puternică componentă experienţială, precum wellness, longevitate, artă, ospitalitate şi automobile de lux.

BCG subliniază că aceşti clienţi de top caută mai multă exclusivitate, conexiune şi recunoaştere personală, 80% preferând spaţii intime în magazine, iar 90% considerând calitatea produsului drept criteriu esenţial. În schimb, 60% se declară copleşiţi de marketingul impersonal.

Geografic, America de Nord rămâne principalul centru pentru HNWI (High Net Worth Individuals), însă noi huburi de creştere apar în India şi Asia de Sud-Est. Până în 2030, populaţia HNWI ar urma să crească anual cu 9% ca număr şi cu 8% ca valoare a averii.

Un obstacol major identificat de studiu îl reprezintă lipsa de precizie în identificarea acestor clienţi valoroşi - 70% dintre ei nu sunt recunoscuţi corect de branduri din cauza sistemelor CRM depăşite. Potrivit BCG, succesul pe termen lung în industria luxului va depinde de capacitatea companiilor de a identifica, înţelege şi servi segmentul ultra-high-end cu experienţe personalizate şi de înaltă calitate.