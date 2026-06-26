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Studiu EY: Instabilitatea reglementărilor şi costurile blochează extinderea firmelor din Europa

A.M.
Companii / 26 iunie, 13:29

Studiu EY: Instabilitatea reglementărilor şi costurile blochează extinderea firmelor din Europa

Antreprenorii din regiunea extinsă a Europei îşi modifică strategiile şi prioritizează optimizarea operaţională în detrimentul expansiunii rapide, sub presiunea costurilor mari şi a modificărilor legislative, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

A doua ediţie a EY Entrepreneurship Barometer 2026, realizată prin centralizarea răspunsurilor de la 1.009 oameni de afaceri, arată o orientare clară spre investiţii în sisteme IT şi automatizări, se arată în sursa citată.

Aproximativ 56% dintre manageri aleg inovarea produselor, iar 46% urmăresc îmbunătăţirea proceselor interne. Planurile de investiţii reflectă această tendinţă, în condiţiile în care 55% alocă bugete pentru modernizarea sistemelor software, iar 45% vizează automatizarea activităţilor. Doar 11% dintre firme nu prevăd investiţii în perioada următoare, conform sursei citate.

„Focusul este mai puţin pe extindere accelerată şi mai mult pe implementare şi pe rezultate care pot fi susţinute în timp”, declară Alexandru Lupea, partener în cadrul EY România. Acesta explică faptul că deciziile de investiţii sunt mai bine calibrate şi mai atente la impactul real în business, din cauza pieţei tot mai competitive, potrivit comunicatului de presă.

Inteligenţa artificială şi procesele de învăţare automată înregistrează o rată de adoptare de 76% în rândul companiilor, reprezentând cea mai utilizată tehnologie din regiune. Analiza datelor obţine un procent de 66%, în timp ce soluţiile cloud cumulează 53%. Beneficiile financiare directe rămân totuşi limitate, deoarece doar 38% dintre respondenţi constată o creştere a veniturilor ca urmare a implementării acestor instrumente. Restul de 60% raportează doar creşteri de eficienţă, iar 51% menţionează reduceri de costuri, se arată în sursa citată.

„Inteligenţa artificială este folosită în principal pentru eficientizare şi reducerea costurilor”, adaugă Alexandru Lupea. Reprezentantul EY precizează că beneficiile acestei tehnologii sunt vizibile deocamdată doar în zona operaţională şi mult mai puţin în zona de dezvoltare sau în creşterea veniturilor, potrivit comunicatului de presă.

Birocraţia afectează activitatea pentru 63% dintre investitori, în timp ce instabilitatea politică şi economică reprezintă o barieră majoră pentru 41% dintre companii. De asemenea, 80% dintre firme anticipează efecte negative din cauza majorării cheltuielilor cu personalul în următoarele 12 luni, se mai arată în sursa menţionată.

Deficitul de personal calificat blochează recrutarea pentru 63% dintre antreprenori, iar jumătate dintre aceştia reclamă lipsa unei experienţe profesionale relevante a candidaţilor. În acest context, doar 43% dintre manageri îşi propun majorarea numărului de salariaţi cu normă întreagă în anul următor, conform sursei citate.

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