Studiu UNSAR: Doi turişti primesc despăgubiri în fiecare oră în baza asigurărilor de călătorie

Companiile de asigurări membre UNSAR despăgubesc, în medie, doi turişti în fiecare oră a anului trecut, fapt ce scoate în evidenţă incidenţa evenimentelor neprevăzute din timpul vacanţelor, potrivit unui comunicat de presă emis UNSAR, remis redacţiei.

Datele statistice arată că 75% din totalul sumelor achitate în baza acestor poliţe acoperă cheltuielile medicale efectuate departe de casă. Costurile includ consultaţii, tratamente de urgenţă, spitalizări sau intervenţii chirurgicale complexe, conform sursei citate.

Cea mai mare despăgubire plătită în perioada analizată atinge pragul de 50.000 de euro, sumă alocată integral pentru servicii medicale apărute în urma unei îmbolnăviri subite. Pe lângă componenta de sănătate, societăţile de profil oferă protecţie şi pentru cazurile în care deplasarea se anulează din motive independente de voinţa clienţilor. Astfel, asigurătorii achită aproximativ 5 milioane de lei pentru poliţele de tip STORNO, se arată în sursa menţionată.

„O problemă medicală apărută în timpul călătoriei poate transforma rapid o experienţă plăcută într-o provocare financiară”, declară Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR, potrivit comunicatului de presă.

Poliţele acoperă riscuri diverse, de la asistenţă disponibilă non-stop, transport medical şi repatriere, până la pierderea bagajelor sau întârzieri ale zborurilor programate. Protecţia de tip STORNO intervine înainte de plecare şi recuperează avansurile plătite pentru transport sau cazare în caz de accident ori boală, se arată în sursa citată.

„Acoperirea STORNO oferă o plasă de siguranţă financiară, protejând investiţia făcută în vacanţa mult aşteptată”, precizează Alina Bărbulescu, coordonator secţiuni asigurări generale în cadrul UNSAR, conform sursei menţionate.