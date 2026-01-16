SUA îşi consolidează prezenţa militară în Orientul Mijlociu

Statele Unite îşi întăresc prezenţa militară în Orientul Mijlociu ca răspuns la evenimentele recente din Iran, au relatat joi media americane, citând oficiali militari, transmite DPA.

Potrivit publicaţiei The New York Times, portavionul USS Abraham Lincoln şi mai multe nave de escortă se deplasează din Marea Chinei de Sud către Orientul Mijlociu, unde sunt aşteptate în aproximativ o săptămână. De asemenea, este preconizată desfăşurarea de arme şi echipament defensiv suplimentar, iar în regiune ar putea fi trimise şi avioane de vânătoare.

Website-ul de ştiri Axios a confirmat direcţia portavionului către Orientul Mijlociu, menţionând că Pentagonul nu a făcut încă o confirmare oficială. De asemenea, Fox News a relatat că cel puţin un portavion american este trimis în regiune, fără a preciza numele acestuia.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că SUA vor acţiona „într-o manieră foarte puternică” dacă autorităţile iraniene vor începe să execute persoane arestate în cadrul manifestaţiilor antiguvernamentale declanşate pe 28 decembrie în Teheran, ca urmare a creşterii preţurilor şi deprecierii monedei naţionale. Protestele s-au extins rapid în mai multe oraşe din Iran.

Statele Unite au reiterat ameninţarea unei escaladări militare ca răspuns la reprimarea brutală a demonstraţiilor. Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a afirmat că preşedintele Trump este „un om de acţiune, nu unul care vorbeşte neîncetat” şi că „toate opţiunile sunt pe masă pentru a opri măcelul”.

În replică, adjunctul ambasadorului Iranului la ONU, Gholamhossein Darzi, a declarat că Teheranul „nu caută escaladare sau confruntare”, dar orice act de agresiune va fi întâmpinat cu un „răspuns legal, proporţionat şi decisiv”. Diplomatul iranian a precizat că responsabilitatea pentru consecinţele acţiunilor ilegale revine celor care le iniţiază.

Şedinţa Consiliului de Securitate al ONU, în cadrul căreia s-au discutat aceste evoluţii, a fost convocată la solicitarea Statelor Unite, conform sursei.