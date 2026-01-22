SUA: Procedură iniţiată de Congres împotriva lui Bill şi Hillary Clinton pentru obstrucţionarea cazului Epstein

O comisie a Congresului american a votat miercuri pentru a iniţia oficial o procedură împotriva lui Bill şi Hillary Clinton, acuzaţi de obstrucţionarea Congresului pentru că au refuzat să se prezinte la o audiere legată de o anchetă parlamentară în cazul Epstein, informează news.ro.

„Niciun martor, fie el fost preşedinte sau simplu cetăţean, nu poate ignora în mod deliberat o citaţie emisă în mod corespunzător de Congres fără a suporta consecinţe”, a declarat republicanul James Comer, şeful acestei puternice comisii a Camerei Reprezentanţilor.

„Soţii Clinton trebuie să răspundă pentru faptele lor”, a adăugat el înaintea votului, care a adunat opinii favorabile atât din partea republicanilor, cât şi a democraţilor.

Acum urmează să aibă loc un vot în Camera Reprezentanţilor în ansamblu pentru a aproba sau nu recomandările de urmărire penală împotriva cuplului Clinton. O procedură pentru a-i acuza în mod oficial va trebui apoi iniţiată de Departamentul Justiţiei, condus de Pam Bondi, o fidelă susţinătoare a lui Donald Trump.

Bill şi Hillary Clinton ar putea fi condamnaţi la până la 12 luni de închisoare.

Fostul preşedinte democrat (1993-2001) şi soţia sa, fosta şefă a diplomaţiei americane şi candidată la alegerile prezidenţiale din 2016, au fost chemaţi săptămâna trecută la audieri separate pe tema legăturilor lor cu criminalul sexual Jeffrey Epstein. Însă, într-o scrisoare cu un ton ferm, cuplul şi-a anunţat refuzul de a se prezenta la audieri, acuzându-l pe James Comer că atacă oponenţii politici în loc să caute adevărul. „Am încercat să vă oferim puţinele informaţii pe care le avem. Am făcut acest lucru deoarece crimele domnului Epstein au fost oribile”, afirmă fostul cuplu prezidenţial.

James Comer consideră că fostul cuplu prezidenţial nu a dat dovadă de „cooperare, ci de neîncredere, marcată de întârzieri repetate, scuze şi obstacole”.

În cadrul reuniunii comisiei, responsabilul republican a anunţat în paralel că Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein, va fi audiată pe 9 februarie de către comisie. Fosta figură a lumii mondene, care ispăşeşte în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru exploatare sexuală, îşi va exercita însă dreptul de a păstra tăcerea, a adăugat James Comer, citându-i pe avocaţii lui Ghislaine Maxwell.

Fostul finanţist şi filantrop Jeffrey Epstein este acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, printre care şi minore. El a fost găsit spânzurat în celula sa din New York în 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale. Moartea sa a alimentat nenumărate teorii conspiraţioniste potrivit cărora ar fi fost asasinat pentru a proteja personalităţi de prim rang. În timpul campaniei sale din 2024, Donald Trump s-a declarat de acord să facă public dosarul cazului. Dar, de la revenirea sa la putere, republicanul ezită să-l publice şi este acuzat chiar şi de susţinătorii săi de lipsă de transparenţă.

În august, în momentul în care acuzaţiile de lipsă de transparenţă împotriva guvernului Trump erau în plină desfăşurare, soţii Clinton au fost citaţi să se prezinte în faţa Congresului. Bill Clinton, care a călătorit de mai multe ori cu avionul privat al finanţatorului şi a fost fotografiat de numeroase ori în compania acestuia, a afirmat în 2019 că nu a mai vorbit cu Jeffrey Epstein de peste un deceniu. Fostul preşedinte a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă de fărădelegile sale. Donald Trump, care a fost şi el apropiat de finanţator, a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă de comportamentul său penal şi asigură că a rupt relaţiile cu acesta cu mult înainte de problemele sale judiciare.

La sfârşitul lunii decembrie, după luni de tergiversări, guvernul său a început să publice mii de fotografii, videoclipuri şi texte despre bogatul finanţator. Însă dosarul complet nu a fost încă făcut public, aşa cum prevedea o lege promulgată în noiembrie, iar multe dintre fişierele publicate au fost cenzurate în mare măsură. „Este ruşinos, ilegal şi neconstituţional faptul că Departamerntul Justiţiei a publicat doar 1% din toate documentele”, a denunţat miercuri deputatul democrat Robert Garcia, în cadrul reuniunii comisiei Camerei.