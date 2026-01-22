Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SUA: Procedură iniţiată de Congres împotriva lui Bill şi Hillary Clinton pentru obstrucţionarea cazului Epstein

S.B.
Internaţional / 22 ianuarie, 07:49

SUA: Procedură iniţiată de Congres împotriva lui Bill şi Hillary Clinton pentru obstrucţionarea cazului Epstein

O comisie a Congresului american a votat miercuri pentru a iniţia oficial o procedură împotriva lui Bill şi Hillary Clinton, acuzaţi de obstrucţionarea Congresului pentru că au refuzat să se prezinte la o audiere legată de o anchetă parlamentară în cazul Epstein, informează news.ro.

„Niciun martor, fie el fost preşedinte sau simplu cetăţean, nu poate ignora în mod deliberat o citaţie emisă în mod corespunzător de Congres fără a suporta consecinţe”, a declarat republicanul James Comer, şeful acestei puternice comisii a Camerei Reprezentanţilor.

„Soţii Clinton trebuie să răspundă pentru faptele lor”, a adăugat el înaintea votului, care a adunat opinii favorabile atât din partea republicanilor, cât şi a democraţilor.

Acum urmează să aibă loc un vot în Camera Reprezentanţilor în ansamblu pentru a aproba sau nu recomandările de urmărire penală împotriva cuplului Clinton. O procedură pentru a-i acuza în mod oficial va trebui apoi iniţiată de Departamentul Justiţiei, condus de Pam Bondi, o fidelă susţinătoare a lui Donald Trump.

Bill şi Hillary Clinton ar putea fi condamnaţi la până la 12 luni de închisoare.

Fostul preşedinte democrat (1993-2001) şi soţia sa, fosta şefă a diplomaţiei americane şi candidată la alegerile prezidenţiale din 2016, au fost chemaţi săptămâna trecută la audieri separate pe tema legăturilor lor cu criminalul sexual Jeffrey Epstein. Însă, într-o scrisoare cu un ton ferm, cuplul şi-a anunţat refuzul de a se prezenta la audieri, acuzându-l pe James Comer că atacă oponenţii politici în loc să caute adevărul. „Am încercat să vă oferim puţinele informaţii pe care le avem. Am făcut acest lucru deoarece crimele domnului Epstein au fost oribile”, afirmă fostul cuplu prezidenţial.

James Comer consideră că fostul cuplu prezidenţial nu a dat dovadă de „cooperare, ci de neîncredere, marcată de întârzieri repetate, scuze şi obstacole”.

În cadrul reuniunii comisiei, responsabilul republican a anunţat în paralel că Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein, va fi audiată pe 9 februarie de către comisie. Fosta figură a lumii mondene, care ispăşeşte în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru exploatare sexuală, îşi va exercita însă dreptul de a păstra tăcerea, a adăugat James Comer, citându-i pe avocaţii lui Ghislaine Maxwell.

Fostul finanţist şi filantrop Jeffrey Epstein este acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, printre care şi minore. El a fost găsit spânzurat în celula sa din New York în 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale. Moartea sa a alimentat nenumărate teorii conspiraţioniste potrivit cărora ar fi fost asasinat pentru a proteja personalităţi de prim rang. În timpul campaniei sale din 2024, Donald Trump s-a declarat de acord să facă public dosarul cazului. Dar, de la revenirea sa la putere, republicanul ezită să-l publice şi este acuzat chiar şi de susţinătorii săi de lipsă de transparenţă.

În august, în momentul în care acuzaţiile de lipsă de transparenţă împotriva guvernului Trump erau în plină desfăşurare, soţii Clinton au fost citaţi să se prezinte în faţa Congresului. Bill Clinton, care a călătorit de mai multe ori cu avionul privat al finanţatorului şi a fost fotografiat de numeroase ori în compania acestuia, a afirmat în 2019 că nu a mai vorbit cu Jeffrey Epstein de peste un deceniu. Fostul preşedinte a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă de fărădelegile sale. Donald Trump, care a fost şi el apropiat de finanţator, a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă de comportamentul său penal şi asigură că a rupt relaţiile cu acesta cu mult înainte de problemele sale judiciare.

La sfârşitul lunii decembrie, după luni de tergiversări, guvernul său a început să publice mii de fotografii, videoclipuri şi texte despre bogatul finanţator. Însă dosarul complet nu a fost încă făcut public, aşa cum prevedea o lege promulgată în noiembrie, iar multe dintre fişierele publicate au fost cenzurate în mare măsură. „Este ruşinos, ilegal şi neconstituţional faptul că Departamerntul Justiţiei a publicat doar 1% din toate documentele”, a denunţat miercuri deputatul democrat Robert Garcia, în cadrul reuniunii comisiei Camerei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 ianuarie
Ediţia din 22.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3532
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4947
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8358
Gram de aur (XAU)Gram de aur680.9127

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb